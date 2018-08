publié le 26/08/2018 à 11:20

À Monaco depuis 2011 le projet sportif est étroitement lié au modèle économique. Et cette année rien n'a changé à la routine estivale du club depuis 7 ans. Beaucoup de joueurs sont partis et beaucoup sont arrivés.



Acheter de jeunes joueurs, les faire exploser sur la scène européenne et les revendre à des prix extraordinaires. Le plan économique et sportif est simple. Derniers exemples notables : Kylian Mbappé formé au club et revendu 180 millions d'euros au PSG ou plus récemment Thomas Lemar acheté 4 millions d'euros à Caen et revendu 72 millions d'euros à l'Atlético. C'est l'arrivée du milliardaire russe Dmitry Rybolovlev à la tête du club de la Principauté qui a tout changé. Monaco était en difficulté financière en 2011 à sa reprise, le club enregistre désormais des bénéfices record en matière de transferts de joueurs.

Les instructions sont simples pour l'entraîneur Leonardo Jardim : terminer le plus haut possible au classement chaque année tout en perdant ses meilleurs joueurs à chaque mercatos. Pour l'instant ce modèle fonctionne mais jusqu'à quand ?

Un effectif en éternelle reconstruction

Le titre de champion de 2017 n'aura pas changé les habitudes de Monaco. Les ventes ont continué et presque tous les joueurs qui ont amené le trophée de champion de France sur le Rocher sont partis en seulement deux ans.



Difficile donc pour l'entraîneur de travailler dans la stabilité et de construire un projet sur le long terme. Chaque année il doit reconstruire. Mais Leonardo Jardim le sait et il l'a accepté. Cette année, il notamment a perdu Thomas Lemar (Atlético de Madrid) et Fabinho (Liverpool). Monaco est un tremplin pour l'Europe pour beaucoup de jeunes joueurs.



Mais ces allers et venus rendent difficiles l'entente et la cohésion dans le groupe. Tous les ans une dynamique de groupe doit être reconstruite avec de nouvelles personnalités. Ce qui explique les débuts de saison toujours poussifs de Monaco. Notamment sur plan offensif, l'équipe a toujours du mal à trouver des automatismes dès le début du championnat. En Ligue 1, le club reste sur un match nul 0-0 contre Lille à domicile.

Une cellule de recrutement en réussite

Mais si ce modèle basé sur l'économique peut paraître non viable, à Monaco cela fonctionne depuis 7 ans. Et notamment grâce à un homme : l'entraîneur Leonardo Jardim. Le portugais est totalement en phase avec le projet de ses dirigeants et chaque saison il réussit à recréer une dynamique pour terminer dans le haut du classement. Depuis son arrivée sur le Rocher en 2014, le club n'est jamais descendu du podium et a même été champion en 2017.



Si Leonardo Jardim travaille si bien, c'est parce qu'il a la confiance de ses dirigeants mais aussi une cellule de recrutement très performante. Quand le club perd ses grands noms, les recrues qui les remplacent sont très souvent au niveau. Même si leurs noms ne dit rien au grand public, Monaco sait les faire briller. Cette année le club est allé piquer à Lyon un de ses jeunes, Willem Geubbels. Ce jeune attaquant de 17 ans est annoncé comme le futur du football français. Le club a aussi su attirer un joueur convoité en Europe : le Russe Aleksandr Golovin, une des révélations du Mondial.



Enfin, Leonardo Jardim semble pouvoir compter sur une colonne vertébrale qui reste depuis plusieurs années à Monaco : Subasic, Glik et Falcao. Le gardien croate, le défenseur polonais et l'attaquant colombien sot les valeurs sûres du club depuis quelques années.