Mercato : Thomas Lemar officiellement à l'Atlético de Madrid

publié le 30/07/2018 à 01:11

Un Français de plus à l'Atletico de Madrid. Il y avait déjà Lucas Hernandez, Antoine Griezmann et Kévin Gameiro, désormais c'est le tout nouveau champion du monde, Thomas Lemar, qui arrive dans le club madrilène.



L'ex-monégasque était suivi depuis un certain temps par les "Colchoneros" et a été transféré de l'AS Monaco contre la somme de 72 millions d'euros, fort de son titre remporté au Mondial en Russie. Thomas Lemar est arrivé vendredi 27 juillet pour parachever son transfert, effectuer sa visite médiacale et participer à son premier entraînement avec le groupe madrilène. C'est un des premiers Bleus à reprendre l'entraînement avec Benjamin Mendy à Manchester City.

Dans ses premières déclarations rendues publiques par son nouveau club, Thomas Lemar n'a pas nié que ses coéquipiers en sélection l'avait convaincu de venir à Madrid. "Les mots d'Antoine Griezmann et de Lucas Hernandez m'ont convaincu de venir ici. J'ai choisi l'Atléti car c'est un club qui m'aime beaucoup et que je suis depuis longtemps. Mon objectif est de progresser et d'apprendre."

