Météo : pourquoi des températures estivales sont attendues ce week-end ?

C'est déjà le retour des températures estivales. "La chaleur s’invite encore sur la France ces prochains jours, notamment dans le Sud-Ouest", indique Météo-France. Si la météo nous fait cet honneur, c'est en raison d'une "masse d'air chaud" qui remonte d'Espagne et atteint le sol français. C'est une grande dépression venant de l'Atlantique qui va entraîner cette masse d'air chaud et la faire remonter depuis l'Algérie en passant par le Maroc, l'Espagne et enfin la France.

Après plusieurs semaines de temps gris et pluvieux, la chaleur est de retour, bien que ce soit temporaire. Le week-end du 15 et 16 octobre, les "températures maximales vont ainsi allègrement dépasser la barre de 25 °C", indique Météo-France. C'est officiellement le "neuvième mois consécutif plus chaud que la normale 1991/2020 en France", explique Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste à Météo France, pour le Courrier-Picard.



Le thermomètre pourrait afficher plus de 30 °C localement dans certains endroits du Sud-Ouest de la France et jusqu'à 25 °C dans le Nord. Les prévisions indiquent des températures dépassant la moyenne saisonnière de plus de 7 °C, indique le météorologiste Guillaume Séchet au Progrès.

