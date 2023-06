Messi aux États-Unis : pourquoi c'est un accord gagnant-gagnant

L'avenir de Lionel Messi va donc s'écrire aux États-Unis, et plus précisément à Miami. Le septuple Ballon d'Or et champion du monde argentin a officialisé son transfert mercredi 7 juin. L'attaquant de 35 ans quitte donc le PSG après deux saisons pour la MLS, le championnat nord-américain. À la clé, bien sûr, un juteux contrat - même s'il aurait pu gagner huit à dix fois plus en Arabie saoudite, mais en choisissant les USA, Messi prend une nouvelle dimension.

Le coup de projecteur sur l'Inter Miami (présidé par David Beckham) et la Major League Soccer est considérable. Les intérêts sont croisés : l'équipementier de la MLS est le même que celui de l'Argentin. Une célèbre plateforme diffuse également le championnat via abonnement, dans une centaine de pays. Messi sera donc visible partout sur la planète.





Nouvelle culture, nouveau football, nouveau cadre de vie, qu'il connaît bien d'ailleurs pour fréquenter Miami depuis plusieurs années, comme beaucoup de footballeurs. Et cela vient en confrontation avec ce qu'il a vécu en France, comme il l'a souligné dans une interview à nos confrères espagnols de Mundo Deportivo.

Le Mondial 2026 en partie aux USA

"Pendant deux ans, je n'ai pas été heureux, a confié 'la pulga'. Je ne me suis pas beaucoup amusé. Tout cela a affecté ma vie familiale et j'ai raté beaucoup de choses dans la vie de mes enfants. À Barcelone, j'avais l'habitude de les accompagner le matin, d'aller les chercher à l'école. J'ai fait beaucoup moins de choses ici qu'à Barcelone. Je partageais moins d'activités avec eux".



Le moment est rêvé pour ce championnat nord-américain d'accueillir l'ancien Barcelonais : les États-Unis, avec le Canada et le Mexique, organiseront la Coupe du monde de football en 2026. Lionel Messi n'a d'ailleurs pas tiré de trait définitivement sur l'épreuve. Des médias américains affirment enfin qu'il pourra bénéficier de parts dans un club de MLS à l'issue de sa carrière.











L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info