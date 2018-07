publié le 29/06/2016 à 17:31

L'Olympique lyonnais s'apprête à se lancer pour la première fois pour une saison complète au sein de son Parc OL de plus de 59.000 places, une sorte d'"an 1" d'un projet de reconquête des sommets pour un club qui a marché sur le championnat de France au début des années 2000. Après avoir fini deux fois dauphin du PSG, l'OL du président Aulas amorce une phase de développement qui devrait l'amener à moyen terme aux alentours de 250 millions voire 300 millions de budget. De quoi venir titiller l'ogre parisien.



Et pour bien entamer la Ligue des champions dans son nouvel écrin où il est invaincu, le septuple champion de France construit une équipe talentueuse, expérimentée mais assez jeune pour démarrer un cycle. En faisant confiance à Alain Genesio et en rappelant Gérard Houllier pour coordonner la politique technique du club, Jean-Michel Aulas veut garder l'identité lyonnaise intacte tout en l'ouvrant sur des talents qui pourraient faire passer un cap au niveau des résultats.

Vendre oui, mais ne surtout pas brader

Après avoir laissé partir certains de ses joyaux du centre de formation (Rémi, Benzema, Ben Arfa...), en les ayant très bien vendu, l'OL pourrait voir aussi des départs dans sa dernière génération dorée, celles des Tolisso, Lacazette ou encore Samuel Umtiti. Ce dernier actuellement à l'Euro avec les Bleus et pressenti pour être titulaire lors du quart de finale face à l'Islande dimanche 3 juillet, se serait engagé avec le FC Barcelone ce mercredi. Selon L'Équipe.fr, Lyon et le Barça auraient trouvé un terrain d'entente pour un transfert à hauteur de 30 millions d'euros. Umtiti de son côté signerait à la fin de l'Euro pour 5 ans au sein de la maison Blaugrana.

"Si des joueurs ont la volonté d’aller vers des clubs plus huppés, on aura du mal à les garder", avait annoncé Jean-Michel Aulas il y a quelques jours. Ainsi il n'est pas impossible que d'autres joyaux partent même si JMA les retient fortement. "Lacazette et Tolisso seront à Lyon l’an prochain ", a-t-il assuré aussi mais les assauts répétés des clubs étrangers pourraient faire céder l'OL, mais pas à n'importe quel prix. Naples ferait un forcing depuis plusieurs mois pour Corentin Tolisso et aurait proposé plus de 20 millions d'euros. Côté Alexandre Lacazette les médias anglais parlent de 55 millions pour le buteur tricolore de la part d'Arsenal. Impossible de résister à ce genre de sommes qui permettent de racheter plusieurs joueurs en remplacement. Pour piquer un Lyonnais, il faudra aligner les chiffres.

Dénicher des talents et de l'expérience

Pour remplacer les partants, l'OL réactive les réseaux qui en ont fait une machine à trouver les talents. Diarra, Edmilson, Juninho ont tous été révélés à Lyon avant de devenir des joueurs de classe. Tout en faisant confiance à son centre de formation, l'Olympique lyonnais va désormais chercher des talents à développer mais susceptibles d'ores et déjà de lui apporter sur le terrain. Ainsi Lyon pourrait s'attacher les services du défenseur central argentin Emmanuel Mammana. Estimé à 8 millions d'euros, le joueur de River Plate a 20 ans et fait figure de gros potentiel. Son transfert pourrait intervenir cette semaine, toujours selon L'Équipe. En attaque c'est Roger Martinez que l'OL a couché sur ses tablettes. Le jeune attaquant de 22 ans a été détecté par Florian Maurice et conseillé par Lisandro Lopez, ex-attaquant de l'OL.



Martinez, de nationalité colombienne, évolue au Racing Club en Argentine. Jean-Michel Aulas a confirmé une offre de Lyon d'environ 8 millions d'euros mais il y a beaucoup de concurrence sur le dossier. Mais Lyon ne fait pas que dans la classe biberon. Ainsi, Nicolas Nkoulou est venu renforcer la défense lyonnaise après la fin de son contrat du côté de l'OM. Expérimenté et rodé à la Ligue 1 et aux compétitions européennes, Nkoulou avait déjà failli rejoindre Tola-Vologe il y a un an. Sur le côté gauche de la défense, Lyon a porté son dévolu sur un Polonais, Maciej Rybus (26 ans, 41 sélection). Arrivé lui aussi en fin de contrat du Terek Grozny, il a une belle expérience internationale avec la Pologne et des qualités techniques certaines. Son pied gauche risque d'être dévastateur sur centre mais aussi sur coup franc. Il succède à Henri Bedimo, et ça sent la bonne affaire.