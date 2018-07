publié le 30/03/2018 à 11:26

Est-ce une façon de narguer le directeur sportif du PSG Antero Henrique ? De le place face à une évidence qu'il réfute encore ? Jeudi 29 mars, le dirigeant portugais a affirmé à L'Équipe que "ce n'est pas le moment de parler" de la succession d'Unai Emery, qu'aucun entraîneur "ne peut dire qu'il a parlé avec nous ou qu'il est engagé avec nous pour le futur".



Quelques heures plus tard, le quotidien sportif consacre sa Une et ses deux premières pages intérieures au dossier du prochain coach parisien. Il semble improbable que l'actuel entraîneur espagnol, en fin de contrat en juin, soit prolongé après deux échecs consécutifs en 8es de finale de Ligue des champions.

Depuis l'élimination face au Real Madrid, de nombreux noms ont été évoqués. Mais jamais ceux des Allemands Thomas Tuchel et Joachim Löw. Moins connu du grand public que le second, sélectionneur de la Nationalmannschaft, le premier aurait même conquis la direction parisienne, à commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Jeune, libre, ambitieux

"Certains au club considèrent déjà l'affaire bouclée", n'hésite pas à écrire L'Équipe. Âgé de 44 ans, Tuchel s'est illustré avec le modeste club de Mayence, qu'il a conduit aux portes de l'Europe, avant de signer le meilleur début de saison du Borussia Dortmund en 2015-2016 puis un record de buts en phase de poules de Ligue des champions la saison suivante.



L'histoire avec le Borussia s'est mal terminée en raison de propos qui n'ont pas plu à ses dirigeants après l'attaque du bus de l'équipe juste avant le quart de finale aller de C1 face à Monaco (Tuchel s'était opposé au fait de rejouer le match dès le lendemain). Mais auparavant, son football de possession, porté sur l'offensive, son sens de la tactique, avaient largement séduit.



L'ancien défenseur à la carrière modeste, aujourd'hui, est libre de tout contrat, au contraire de Löw, qui s'apprête à disputer avec l'Allemagne sa 4e Coupe du Monde. Bémol :Tuchel, qui parle plutôt bien le Français, n'a jamais eu à gérer un groupe de stars affirmées... comme Unai Emery à son arrivée. S'il est effectivement choisi par les dirigeants qataris, se sera donc un nouveau pari risqué.

Fabinho un an plus tard ?

L'autre dossier "chaud" du moment à Paris renvoie encore à Fabinho. Encore car le milieu brésilien de Monaco (24 ans) était sur le point de s'engager avec le club de la capitale l'été dernier ; Paris n'avait finalement pas aligné les 75 millions d'euros demandés par l'ASM. Le transfert se fera-t-il un an plus tard ? Selon un journaliste de Canal+, Olivier Tallaron, le joueur serait proche d'une signature.

Moins en vue en début de saison après ce transfert avorté et le départ de son compère du milieu Tiémoué Bakayoko à Chelsea, Fabinho retrouve son rayonnement depuis la fin de l'année 2017 (5 buts, 2 passe décisives notamment). Il aura l'occasion de prouver sa forme lors de la finale de la Coupe de la Ligue Monaco-PSG, samedi 31 mars, et peut-être de discuter avec ses futurs équipiers et dirigeants.