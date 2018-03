publié le 12/03/2018 à 11:34

Et si Edinson Cavani quittait le Paris Saint-Germain à la fin de la saison ? Si l'information demeure au stade de rumeur à l'heure actuelle, elle prend cependant du poids jours après jours.



L'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid alimente la chronique et les rêves de grandeur de certains leaders. Si Neymar est souvent évoqué chez le géant madrilène, le cas de l'avant-centre uruguayen fait également parler. Selon les informations du Parisien, révélées le 9 mars dernier, Edinson Cavani ne se sentirai plus à la "maison" dans la capitale.

L'Uruguayen de 31 ans, meilleur buteur de l'histoire du club devant Zlatan Ibrahimovic (163 réalisations contre 156), vivrait mal sa situation aux côtés de Neymar, bien mieux considéré financièrement comme sur le terrain.

Deux cibles déjà évoquées

En coulisses, le PSG aurait déjà certaines idées de successeurs. En cas d'offres intéressantes au sujet d'Edinson Cavani, le club pourrait ainsi se pencher sur les dossier de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Harry Kane (Tottenham), selon les révélations de Téléfoot.



Si le second enchaîne les buts en Premier League, au point d'intéresser le Real Madrid, le premier pourrait avoir un avantage de poids. L'avant-centre polonais, véritable star de sa sélection, a récemment changé d'agent et s'est tourné vers Pini Zahavi. Ce dernier avait œuvré pour concrétiser la venue de Neymar au PSG cet été... Sera-t-il de nouveau au cœur d'un gros coup ? Reste à savoir si la formation bavaroise sera prête à céder son leader offensif, auteur de 32 buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.