publié le 30/07/2017 à 04:24

C'est incontestablement le transfert qui tient le monde du football en haleine. La star du ballon rond, Neymar, signera-t-il au PSG, qui est prêt à débourser 222 millions d'euros pour l'acquérir ? Rien n'est moins sûr. Gérard Piqué, qui suit de très près le transfert de son coéquipier, s'est exprimé à ce sujet dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ESPN. "Neymar et moi, nous sommes très proches et je veux qu'il reste, mais je connais aussi la situation dans laquelle il se trouve", a déclaré le joueur dans l'émission diffusée ce dimanche 30 juillet en amont du "Clasico" d'avant-saison contre le Real Madrid à Miami.





"À l'heure actuelle, il ne sait pas quoi faire et nous essayons de l'aider, nous les joueurs de l'équipe qui sont plus proches de lui, afin qu'il prenne la bonne décision", a poursuivi l'international Espagnol. Piqué est revenu sur le message catégorique "Se queda" ("Il reste") qu'il avait posté dimanche dernier sur les réseaux sociaux, faisant l'effet d'une bombe: "C'était pour le pousser à rester, je veux qu'il reste et on verra ce qui va se passer". Et de confier : "tout dépend de ce qu'il veut, il peut aller dans tous les clubs du monde, Paris, Barcelone, Chelsea ou (Manchester) City. Tout le monde le veut, mais il faut qu'il se décide en fonction de ses priorités : que veut-il ? Plus d'argent ou plus de titres ?".

À seulement 25 ans, Neymar pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire, si toutefois le PSG lève sa clause libératoire astronomique de 222 millions d'euros et lui verse un salaire annuel de 30 millions d'euros.

Le PSG attend Neymar "les bras ouverts"

Côté PSG, tous les regards se tournent évidemment vers l'éventuel transfert de Neymar. Dani Alves, arrière droit du club parisien, souhaite voir l'un "de (ses) meilleurs amis" arriver au Paris SG, même s'il ne veut pas "interférer" dans sa décision. "Je parle avec lui tous les jours, mais pas de football. J'essaie de le tranquilliser", a ajouté le Brésilien, auteur d'un but et d'une passe décisive lors du Trophée des champions remporté face à Monaco ce samedi 29 juillet à Tanger (2-1).



S'il ne souhaite pas "interférer" dans le choix de son ami, Dani Alves "espère que ça se concrétisera". Le joueur parisien a confié dans une interview accordée à l'AFP que c'était une "décision très importante" pour Neymar. "Nous aurions les bras ouverts s'il venait" a-t-il assuré, avant de conclure : "je lui dis une seule chose : sois courageux. Le monde appartient aux courageux". Neymar rejoindra-t-il le PSG ou préférera-t-il rester à Barcelone ? Pour l'heure, le mystère reste entier.