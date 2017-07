publié le 29/07/2017 à 23:05

Début de match difficile pour le PSG qui a finalement remporté ce qui s'inscrit comme la première rencontre officielle de la saison. Dès le coup de sifflet, les Monégasques ont contrôlé le jeu face à des Parisiens qui ont mis du temps avant de ressortir le leur et de tenter de belles occasions. Un début de match qui a tenu toutes ses promesses avec une technique de très haut niveau de part et d'autre.



C'est finalement à la 29e minute que Monaco a ouvert les scores. Lancé en contre-attaque, Sidibé a lobé Areola et a offert le premier but à son équipe. Kylian Mbappé a tenté de doubler la mise après un beau dribble dans la surface mais Marquinhos a dégagé loin. Les Parisiens ont bien tenté d'égaliser avant la fin de la première période avec de belles actions mais n'ont pas su les concrétiser.

À la 49e minute, Sidibé a fait un très vilain tacle sur Layvin Kurzawa et a été sanctionné d'un carton jaune. C'est à la 50e minute que Paris a égalisé avec un magnifique but de Dani Alves : un coup franc à 28 mètres de toute puissance qui a filé au ras du poteau gauche. À la 53e minute, Glik a joué avec le feu en déséquilibrant Cavani alors qu'il était sur le point de rentrer dans la surface de l'ASM, ce qui lui a valu un carton jaune. À la 63e, but de Rabiot, bien cadré sur un centre de Dani Alves, qui a marqué une prise des commandes du match par le PSG.



Finalement, l'AS Monaco n'aura pas réussi à remonter la pente et s'est incliné face au PSG (2-1). Un véritable choc des titans de la Ligue 1 entre deux clubs qui ont vécu un été agité d'un point de vue mercato.