Mercato : Neymar, Caicedo, Kepa... Ce qu'il faut retenir de ce lundi

Neymar vers l'Arabie saoudite ? Selon plusieurs médias, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain va bien rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal. Si ce transfert est acté, la star de la Seleçao devrait signer un contrat de deux ans pour un contrat de 180 millions d'euros. Dans l'opération, le club parisien pourrait recevoir un chèque de 90 millions d'euros.

Selon L'Équipe, Leandro Paredes et Renato Sanches devraient également quitter la capitale française. L'Argentin et le Portugais sont attendus du côté de l'AS Rome. Denis Zakaria a quitté la Juventus et s'est engagé avec l'AS Monaco. Le montant du transfert est estimé à près de 20 millions d'euros.

Ce lundi 14 août, le Stade rennais s'est montré particulièrement actif. Le club breton a réalisé un très beau coup en officialisant l'arrivée du très expérimenté Nemanja Matic pour deux saisons. Le milieu serbe de 34 ans est notamment passé par Manchester United et Chelsea. Dans le sens des départs, Birger Meling va quitter Rennes pour rejoindre le club danois de Copenhague.

Record pour Caicedo

La journée a été marquée par l'arrivée, pour un montant record, du milieu équatorien Moises Caicedo. Selon la presse britannique, Chelsea a déboursé 133 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 21 ans, qui évoluait à Brighton la saison dernière. La nouvelle pépite du club londonien a signé un contrat de huit ans avec les Blues.

Le Real Madrid s'est trouvé un nouveau gardien. Les dirigeants madrilènes ont choisi de miser sur l'Espagnol Kepa Arrizabalaga. "Le Real Madrid et le Chelsea FC ont donné leur accord pour le prêt du joueur", a annoncé le club merengue, orphelin de Thibaut Courtois, gravement blessé au genou gauche.

Écarté à Barcelone, Clément Lenglet pourrait, comme de nombreux joueurs, tenter l'aventure du côté de l'Arabie saoudite. Selon The Athletic, le défenseur français est convoité par Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. En Premier League, West Ham a annoncé la signature de l'Anglais James Ward-Prowse, en provenance de Southampton. Alex Oxlade-Chamberlain s'est lui engagé avec le club turc de Besiktas.

