publié le 01/08/2019 à 13:31

Très coté sur le marché des jeunes, Hannibal Mejbri s'apprête à quitter l'AS Monaco pour Manchester United. Selon une information de RMC Sport, confirmée par L'Équipe, le club anglais et l'AS Monaco seraient tombés d'accord sur le montant du transfert : 10 millions d'euros. Une somme particulièrement élevée pour un joueur de seulement 16 ans.

Le jeune prodige français, qui compte notamment 12 sélections en équipe de France des U16, est à Manchester jeudi 1er août pour finaliser son transfert. Il va donc quitter le Rocher un an seulement après son arrivée. En effet, les relations entre Hannibal Mejbri et le club monégasques se sont plus que tendues au fil de la saison. En mars dernier, la famille du joueur avait entamé une procédure pour le libérer de son contrat.

Manchester United, qui devance notamment Arsenal et le Bayern Munich dans ce dossier, signent là leur 4e recrue du mercato estival.