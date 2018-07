publié le 29/12/2016 à 10:55

L’avenir de Mathieu Debuchy semble se boucher du côté d’Arsenal. Blessé depuis plusieurs semaines, le latéral droit français ne fait plus partie des plans d’Arsène Wenger, avec qui les relations sont glaciales. "On se salue, on se dit bonjour, rien de plus", a confié Debuchy dans L’Équipe. Pour relancer sa carrière, une piste menant à l’Olympique de Marseille aurait été activée. L’ancien Lillois, qui connaît bien Rudi Garcia, ne cache pas son intérêt.



"Marseille, ça reste Marseille. Même si les résultats ont été un peu difficiles, ça reste l'un des plus gros clubs de L1. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien", a insisté Debuchy, qui pourrait être l’une des premières recrues marseillaises du mercato hivernal. Jordan Amavi, Yaya Touré et Paul-Georges Ntep seraient d’autres pistes explorées par les dirigeants de l’OM.

Le FC Séville s’intéresse à Martial

Autre joueur français évoluant en Premier League annoncé sur le départ, Anthony Martial pourrait quitter Manchester United. À 21 ans, l’attaquant tricolore a vu son temps de jeu nettement baisser depuis l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Son agent étudie un possible transfert vers le FC Séville, "un très bon club, bien classé en Liga et qualifié en Ligue des champions, avec un grand coach", selon des propos rapportés par la presse espagnole.

José Mourinho, lui, n’a pas l’intention de laisser filer Martial. "Cette saison est plus difficile, il a besoin d’un peu de temps pour progresser, a indiqué l’entraîneur de MU sur SFR Sport. On a beaucoup de joueurs dans les positions similaires, dans ces positions qui entourent Zlatan. Je ne peux pas le faire jouer 5 ou 6 matches à la suite quand j’ai d’autres joueurs qui méritent aussi. Je lui ai donné sa chance dans des gros matches comme Tottenham ou Arsenal. C’est une bonne personne qui travaille, il veut y arriver. Je ne me fais pas de soucis pour lui".

Ben Arfa veut rester au PSG

Annoncé en Turquie, du côté de Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa songerait plutôt à rester au PSG cet hiver. Si son temps de jeu n’est pas énorme depuis son arrivée dans le club de la capitale l’été dernier, le milieu offensif français n’aurait aucune envie de partir selon Le Parisien. Le recrutement de l’international allemand Julian Draxler ne freinerait pas son ambition de s’imposer dans son club de cœur.

Toujours du côté du PSG, la direction s’active pour trouver une doublure en attaque à Edinson Cavani. Selon la presse italienne, Federico Bernardeschi, âgé de 22 ans, serait sur les tablettes du club parisien. La Fiorentina aurait fixé un prix très élevé, estimé entre 60 et 70 millions d’euros d’après SportMediaset, pour débaucher l’international italien, auteur de 9 buts en Serie A depuis le début de la saison.