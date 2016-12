JOURNAL DU MERCATO - En manque de temps de jeu au PSG, Hatem Ben Arfa est évoqué du côté de la Turquie. À l'OM, le nouvel actionnaire est prêt à sortir le chéquier.

Crédit : CHRISTOPHE SAIDI/SIPA Hatem Ben Arfa sous les couleurs du PSG en novembre 2016

par La rédaction numérique de RTL publié le 27/12/2016 à 15:14

L'aventure parisienne va-t-elle tourner court pour Hatem Ben Arfa ? Toujours très peu utilisé au PSG par Unai Emery, préférant bien souvent aligner Blaise Matuidi ou le jeune Christopher Nkunku, le milieu offensif de 29 ans était annoncé du côté de Fenerbahçe par la presse turque. Une information, relayée lundi 26 décembre par Hürriyet, faisait état d'un accord sur un prêt de six mois. Le club stambouliote était d'ailleurs déjà intéressé l'été dernier par une venue de l'international français.



Cependant, selon le journal L'Équipe en date de mardi 27 décembre, Hatem Ben Arfa ne serait pas vraiment décidé à quitter le Paris Saint-Germain. L'ancien joueur de l'OGC Nice, sous contrat jusqu'en juin 2018, serait certain de pouvoir s'imposer dans le onze titulaire d'ici la fin de saison. Le quotidien sportif affirme ainsi qu'il n'y a "aucune chance" pour qu'un prêt en Turquie se concrétise.

Jordan Amavi première recrue de l'ère McCourt ?

Avec son nouveau propriétaire Frank McCourt, l'OM devrait être particulièrement actif au cours de mercato hivernal. En quête de renforts dans le secteur défensif, Rudi Garcia serait enclin à s'attacher les services du latéral gauche français Jordan Amavi. À Aston Villa depuis l'été 2015, l'ancien Niçois suscite toujours autant les convoitises malgré la relégation en deuxième division anglaise connue l'an dernier.



Selon La Provence, l'Olympique de Marseille aurait d'ores et déjà formulé une offre de dix millions d'euros auprès d'Aston Villa. Cette somme correspondrait aux attentes des dirigeants anglais, à quelques modalités près. Resterait donc au joueur et à son agent de donner suite ou non à cette proposition.

Leonardo Jardim pour coacher la Juve ?

L'AS Monaco va-t-elle devoir commencer à chercher un remplaçant à Leonardo Jardim ? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus penserait à l'entraîneur portugais pour remplacer Massimiliano Allegri à la fin de saison. Ce dernier, embauché en 2014, pourrait être incité à faire ses valises pour relancer un nouveau cycle au sein de la Vieille Dame. Leonardo Jardim ne serait toutefois pas le seul nom envisagé par les dirigeants : Eusebio Di Francesco (Sassuolo) et Paulo Sousa (Fiorentina). Ce dernier serait d'ailleurs le favori pour prendre le poste.