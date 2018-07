publié le 30/05/2016 à 15:32

Lors d'un match amical contre la Mauritanie (défaite 2-0) , le sélectionneur du Gabon, Jorge Costa, s'est expliqué sur l'absence de son attaquant vedette, Pierre-Emerick Aubameyang. Selon lui, "Pierre-Emerick est en train de changer de club, il avait donc besoin de temps pour être disponible", a-t-il déclaré. Ces propos n'ont évidemment pas plu à la direction du Borussia Dortmund. Le président du club, Hans-Joachim Watzke, a répondu ce dimanche 29 mai au quotidien allemand Bild que "ces déclarations n'étaient que des idioties".



L'ancien stéphanois est arrivé au Borussia Dortmund en 2013 et un transfert ne semblait jusqu'ici, pas d'actualité malgré de nombreux clubs intéressés par le natif de Laval. Reste à voir où l'attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2020 avec le BVB, atterrira l'an prochain.



Thiago Silva à Manchester United ?

José Mourinho, nouvel entraîneur de Man U, étudierait le dossier de l'international brésilien. Après des soupçons sur l'arrivée Zlatan Ibrahimovic, voilà que Thiago Silva alimente les rumeurs sur un éventuel transfert en Angleterre. Son agent a néanmoins répondu, affirmant que le défenseur parisien "a encore deux ans de contrat au PSG" avant de rajouter : Rejoindre José Mourinho à Manchester United ? Je ne sais pas. Pas pour le moment". Arrivé en 2012, le joueur de 31 ans devrait rester parisien au prochain exercice.



Gonzalo Higuain plaît à Liverpool

Le natif de Brest intéresse le PSG, mais le club parisien n'est pas le seul dans la course aux attaquants et la concurrence se fait rude. Jürgen Klopp serait intéressé pour recruter le joueur de 28 ans, en quête de nouveaux horizons. L'international de l'Albiceleste serait séduit par l'idée de porter le maillot des Reds malgré son absence dans les compétitions européennes. Aucune offre ne serait cependant parvenue sur le bureau de la direction transalpine.

Adrien Rabiot devrait rester Parisien

Cet été, alors que la club anglais Arsenal s'intéresse toujours à l'international français, Adrien Rabiot ne devrait pourtant pas alimenter le marché des transferts. Formé au club, il est important pour la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions, prestigieuse compétition européenne dans laquelle il s'est affirmé cette saison. Son rôle est également de plus en plus grandissant, notamment depuis l’absence sur blessure de l'ancien de Pescara, Marco Verratti. Le joueur de 21 ans a montré qu'il avait trouvé sa place dans cet effectif parisien et devrait rester la prochaine saison.