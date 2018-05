publié le 16/05/2018 à 21:19

La première grosse occasion pour l'Olympique de Marseille mais le premier but pour l'Atlético de Madrid, grâce à son attaquant français de 27 ans. On joue la 21e minute sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon quand Luiz Gustavo repasse par son gardien Steve Mandanda.



Le gardien numéro 2 des Bleus relance dans l'axe sur Franck Zambo-Anguissa, qui manque son contrôle et permet à Gabi de lancer Antoine Griezmann dans la profondeur. Seul en face à face avec Mandanda, "Grizou" transforme l'offrande d'un plat du pied gauche.

¿ #OMAtletico

¿ Griezmann ouvre le score pour l'Atlético Madrid !

¿ Quelle erreur de la défense marseillaise ! pic.twitter.com/nXlluSLKME — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mai 2018

Nouveau coup dur pour l'OM dans cette finale à la demi-heure de jeu avec la sortie sur blessure (cuisse droite) de Dimitri Payet.

[¿ VIDEO] ¿ #OMAtletico

¿ Blessé, Dimitri Payet sort en larmes

¿ Il reçoit le soutien de ses coéquipiers et d'Antoine Griezmannhttps://t.co/m1iLjy5sYk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mai 2018

Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour les hommes de Rudi Garcia avec une occasion énorme offerte par Payet à Valère Germain, qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe du droit (4e).

[¿ VIDEO] ¿ #OMAtletico

¿ L'énorme raté de Germain !

¿ L'OM était tout proche d'ouvrir le score !https://t.co/qljAtvYDoA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mai 2018