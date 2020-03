Ligue Europa : des heurts éclatent entre des joueurs de Copenhague et des policiers

publié le 28/02/2020 à 17:34

C'est à la suite du but décisif inscrit par Pep Biel, pour la qualification des Danois contre le Celtic (1-3) en Ligue Europa, que la situation s'est tendue ce jeudi 27 février au soir. Tandis que les Danois s'apprêtaient à fêter cette action décisive avec leurs supporters, qui leur a fait prendre l'avantage sur l'ensemble des deux matches, des heurts ont éclaté avec des policiers chargés d'assurer la sécurité, révèle L'Équipe.

Le joueur Pep Biel a d'abord été retenu par les forces de l'ordre, provoquant la colère de son coéquipier, Michael Santos, qui a violemment poussé l'un des policiers. À la suite de cet événement, les joueurs de Copenhague ont été ramenés sur le terrain par les policiers.

Dame N'Doye, auteur du troisième but de son équipe à la 88e minute, est resté à bonne distance des policiers et du parcage adverse. Michael Santos, entré en jeu à la mi-temps, n'était plus sur le terrain et a été remplacé par son entraîneur quelques instants après les incidents avec les policiers, rapporte RMC Sport.