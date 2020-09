Ligue des nations : les compos probables du match France-Suède

publié le 05/09/2020 à 14:00

C'est la rentrée pour les Bleus. L'équipe de France de football fait son retour à la compétition ce samedi à 20h45 face à la Suède en Ligue des nations à Solna. Pour ce grand retour des champions du monde en titre, Didier Deschamps pourrait apporter de la nouveauté dans le onze de départ, aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau du dispositif.

Ainsi, le sélectionneur des Bleus pourrait opter pour une défense à trois avec Upamecano, Varane et Kimpembe. Les latéraux Dubois et Digne seraient alors davantage avancés vers le milieu de terrain, où Kanté et Rabiot pourraient être alignés. En attaque, on pourrait retrouver Antoine Griezmann en numéro 10 ou 9,5 et un duo Giroud/Mbappé en pointe. Le capitaine des Bleus, Hugo Llorris devrait lui logiquement retrouver sa place dans les cages.

La composition probable de la Suède, 4-4-2 :

Olsen - Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson (ou Bengtsson) - Larsson (cap.), Ekdal, Olsson, Forsberg - Berg, Quaison