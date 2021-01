Ligue 1 : Lyon corrige Saint-Étienne et conforte sa troisième place

et AFP

publié le 24/01/2021 à 23:19

Le 122e derby entre Saint-Étienne et Lyon a tourné très largement en faveur de l'OL, facile vainqueur 5 buts à 0 chez des Stéphanois amoindris par l'absence de sept joueurs malades de la Covid-19. Déjà auteur d'un doublé à l'aller, Tino Kadewere a remis ça au retour (16e, 68e), imité par Marcelo (36e, 59e).

Denis Bouanga, contre son camp (83e), a prolongé le calvaire des Verts, qui ont subit leur plus grosse défaite à domicile face au rival, à égalité avec le 5-0 de 2017. Les joueurs de Rudi Garcia (3e, 42 pts), qui avaient perdu contre Metz (1-0) le week-end dernier, se relancent ainsi et restent à deux longueurs du PSG et du LOSC.

Pour l'ASSE, décimée par les cas de Covid-19 depuis deux semaines et qui a livré une très pauvre performance, bien loin de celle produite à Strasbourg le 17 janvier (1-0), la situation est toujours compliquée avec une victoire sur ses 18 dernières rencontres. Les Foréziens restent collés à la 16e place du classement, avec quatre points d'avance sur le barragiste Dijon (18e) qui compte un match en moins.

QUELLE VICTOIRE ! 🔥🔥🔥



La #TeamOL remporte ce derby 5 à 0 grâce aux deux doublés de @MarceloGuedes02 et Tino Kadewere ! 😍#ASSEOL



L’OL reste 3ème de @Ligue1UberEats avant la réception de Bordeaux vendredi au @GroupamaStadium.



BRAVO LES GONES ! 🔴🔵 pic.twitter.com/qfDKHNYulf — Olympique Lyonnais (@OL) January 24, 2021