publié le 27/09/2016 à 16:47

Le triste spectacle proposé lors de la 7e journée de Ligue 1 aura été de trop aux yeux de Didier Quillot. Le directeur général de la LFP a décidé lundi 26 septembre de montrer que l'instance prenait à la racine le problème de la détérioration des pelouses de plusieurs stades.



Dans le collimateur : Bordeaux, Bastia et Montpellier. Trois stades où la pelouse n'a plus grand chose à voir avec un terrain de football, avec des mottes de terre en pagaille et des plaques sablonneuses par endroits. Le responsable est identifié. Il se nomme pythium, un champignon qui prolifère très vite. Et comme l'herbe n'est pas franchement plus verte ailleurs, à quelques exceptions près, les patrons du championnat français veulent des mesures chocs.

Rapidement, des ingénieurs agronomes vont travailler avec des représentants des clubs afin de trouver le bon traitement fongicide. Il y aura ensuite un séminaire, dans deux semaines à Lyon, pour habituer les gérants des stades - pas forcément les clubs d'ailleurs car très peu sont propriétaires de leur enceinte -, à prendre soin des surfaces de jeu. Voilà pour la prévention et l'accompagnement. Mais sur ce sujet déjà sensible pendant l'Euro, la LFP est prête à passer à la répression, en instaurant des sanctions financières dès la saison prochaine pour punir les gazons en piteux état.