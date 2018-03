publié le 27/09/2016 à 10:48

"Vous avez perdu la tête en France". C'est ainsi que Nicolas Anelka débute son post sur sa page Facebook en évoquant deux informations du lundi 26 septembre. En effet, l'ancien buteur de l'équipe de France a réagi au projet de la mairie de Paris concernant la création d'un espace dédié aux nudistes dans la capitale, probablement un parc, et à la condamnation de Serge Aurier à 2 mois de prison ferme pour violences sur un policier. "Donc Burkini pour protéger son corps et respecter la femme NON, mais nudiste dans Paris OUI", a posté le champion d'Europe avec les Bleus et le Real Madrid.



Après avoir tancé Lilian Thuram, qu'il a comparé à l'esclave complice du maître blanc dans le film Django Unchained, Nicolas Anelka prend cette fois-ci le parti de soutenir Serge Aurier, qui a fait appel de sa condamnation pour violence contre un agent de police : "Serge je suis avec toi ... 200%. On soutient les vrais ici", a écrit Nicolas Anelka.

Nicolas Anelka compare Lilian Thuram au personnage d'esclave complice du maître dans "Django Unchained"

L'ancien joueur du PSG en profite également pour évoquer le rôle de la France au Mali, en Côte-d'Ivoire et même aux Antilles et en Algérie.