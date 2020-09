publié le 16/09/2020 à 23:45

Le PSG remporte sa première victoire de la saison sur le fil. Le club parisien a battu Metz 1 à 0 ce mercredi 16 septembre grâce à un but marqué dans le temps additionnel par Julian Draxler au Parc des Princes.

Le PSG, toujours plombé par les absences, a en effet été délivré dans les arrêts de jeu par Julian Draxler pour engranger sa première victoire de la saison en Ligue 1 contre Metz et Thomas Tuchel peut souffler. Lors de ce match en retard, comptant pour la première journée de Ligue 1, le PSG, qui a commencé sa saison sur deux défaites, a enfin débloqué son compteur, de buts et de points.

Le sauveur, titularisé pour la première fois, s'appelle Julian Draxler, qui a expédié une tête rageuse dans la cage d'Alexandre Oukidja dans le temps additionnel. Avec encore un effectif réduit, avec les suspensions de Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa, et les absences de Thilo Kehrer, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, le PSG a fait le minimum syndical. Draxler avait jusqu'ici été peu en vue sur le terrain.

Les Parisiens ont longtemps cru prolonger leur marasme

Et comme contre Lens et Marseille, les Rouge et Bleu ont été peu efficaces offensivement, malgré une possession de balle très supérieure (75% en première période) et un siège de la surface adverse. Face à eux, les Grenats ont usé de la même stratégie que Lens et Marseille : jouer en contre.

Si les contres n'ont cette fois pas fait mouche, c'est pour beaucoup grâce à Navas, le gardien parisien de retour de quarantaine, qui a remporté deux face-à-face avec Ibrahima Niane (6e) et surtout Farid Boulaya (25e), le meilleur Messin. C'est également aussi grâce à quelques imprécisions des Messins, notamment un plongeon un poil trop court de l'attaquant lorrain Habib Diallo (65e).

Face à l'efficace défense à cinq alignée par Vincent Hognon, les Parisiens ont longtemps cru prolonger leur marasme. Colin Dagba, titulaire pour la première fois cette saison, est souvent monté sur l'aile droite, sans parvenir à créer d'occasions.

Icardi inefficace dans le dernier geste

Et quand Abdou Diallo, a été exclu pour un deuxième jaune (65e), les problèmes d'indiscipline montrés par les Parisiens face à l'OM, et qui ont notamment valu une suspension de deux matches à Neymar en commission de discipline ont semblé resurgir.



Ce sont les revenants parisiens qui ont mis le plus de coeur à l'ouvrage. Après une absence pour cause de coronavirus, Mauro Icardi, positionné avant-centre, a tenté par tous les moyens de la mettre au fond. Mais le peu de préparation a peut-être pesé, et l'Argentin a été inefficace dans le dernier geste, notamment en tirant trop au milieu alors qu'il était idéalement servi par un centre de Julian Draxler (77e), permettant à Alexandre Oukidja de contrer sa frappe.

La saison parisienne serait-elle enfin lancée ?

En première période, Icardi n'a pas cadré les nombreuses frappes sur les centres de son compatriote Angel Di Maria. Titularisé à gauche, "El Fideo" a cherché par tous les moyens à être passeur décisif. Dans le jeu, sur coup de pied arrêté... il a multiplié les centres, dont la plupart n'ont trouvé personne ou ont été interceptés par l'efficace défense à cinq messine, quand ses coéquipiers ne rataient pas leurs reprises. Jusqu'à ce centre pour Draxler, qui a fait exulter les spectateurs du Parc. La saison parisienne serait-elle enfin lancée ?