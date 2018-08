publié le 10/08/2018 à 05:17

À peine le temps de souffler et voilà que la Ligue 1 reprend ses droits. Après un mois de juillet pris par la Coupe du Monde 2018 et la victoire des Bleus en Russie, le 10 août le championnat français redémarre avec le premier match de la saison 2018/2019.



Cette nouvelle campagne débutera avec une affiche sudiste : l'Olympique de Marseille recevra Toulouse au Vélodrome. L'occasion pour Adil Rami, Florian Thauvin et Steve Mandanda de présenter le trophée de la Coupe du Monde au public marseillais. Mais la tête n'est plus aux étoiles, les joueurs sont désormais concentrés sur le pain quotidien pour bien démarrer une saison qui s'annonce disputée.

Les débuts de saison est souvent très attendue par les supporters. Plusieurs raisons à cela : l'attente de revoir leur équipe de cœur, l'envie de découvrir les recrues du mercato, mais aussi le plaisir de découvrir les nouveaux maillots qui chaque années font des déçus et des heureux. RTL.fr vous propose un petit tour des maillots de la saison à venir, dévoilés par les clubs ces dernières semaines.

Amiens est resté simple

Amiens s'est maintenu en Ligue 1 la saison passée après un parcours honorable. Les voila prêts pour ce nouvel exercice avec un maillot simple mais efficace. Le club du Nord de la France est resté fidèle à ses couleurs et à son logo.

Ils sont là les maillots 2018/2019 ! pic.twitter.com/ZHyDBQRT7u — Amiens SC (@AmiensSC) 6 août 2018

Angers, un maillot dévoilé depuis avril

Les supporters angevins auront peu de surprise. Le maillot de leur club a été dévoilé dès la fin de la saison dernière. Ils savent donc depuis plusieurs mois à quoi s'attendre. D'autant plus que équipementier n'a pas fait de folies, le maillot domicile du SCO reste simple : avec ses fameuses rayures noires sur le blanc angevin.

Samedi, accordez-vous aux Scoïstes qui porteront lors de #SCOFCN le maillot 2018-19 ! ¿¿

Il sera disponible le jour du match à la boutique du centre-ville et en ligne à partir de 10H... + le soir au stade RK ! pic.twitter.com/X038swCSIc — Angers SCO (@AngersSCO) 10 mai 2018

Bordeaux, connu pour ses maillots originaux

Les Girondins de Bordeaux déjà engagé dans les premiers tous d'Europa Leauge, le club avait dévoilé ses trois maillots en juillet. Un domicile, un extérieur et un troisième maillot pour les matchs européens. C'est souvent ce dernier qui est décrié tant les équipementiers se laissent aller dans certains cas. Cette fois-ci, c'est un clin d’oeil au maillot porté par les joueurs du club lors de la qualification face au Milan AC, lors de la campagne européenne de 1995-1996.

Caen avec un nouveau sponsor

Le Stade Malherbe de Caen a un nouveau sponsor, le maillot domicile reste fidèle aux couleurs du club. Et il est proche de celui de la saison 2017/2018. Les rayures rouges sont plus présentes.



Dijon, le maillot des 20 ans

Fondé le 29 avril 1998, le Dijon FCO a fêté ses 20 ans d’existences cette année. Et pour cette année particulière pour le club bourguignon, les joueurs vont évoluer sous trois tenues, avec un maillot domicile rouge, un maillot extérieur bleu et un troisième maillot blanc.

Les maillots 18/19 du DFCO par @lottosport ont été révélés lors de la traditionnelle Garden Party des Abonnés 18/19



(Re)Découvrez-les ici : https://t.co/UwibCfNMU4 pic.twitter.com/snPd73IAgL — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 20 juillet 2018

Guingamp, aux couleurs bretonnes

Déjà connus depuis la fin de la dernière saison les maillots de l'En Avant de Guingamp sont originaux. Avec un rouge, une blanc et une noir, et un petit côté rétro qui plaira aux nostalgiques.

¿¿ Aujourd'hui, c'est le Media-Day officiel de la Ligue 1 pour nos joueurs pros ! pic.twitter.com/iFBg1KFujx — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 24 juillet 2018

Lille, un troisième maillot qui fait débat

Non le troisième maillot du LOSC n'est pas celui des arbitres de Ligue 1. En tout cas ce jaune fluo ne laissera personne indifférent. Les dogues lillois ont dévoilé leurs trois maillots assez originaux. Ainsi que qu'un tout nouvel écusson.

Lyon, simple mais efficace

Comme plusieurs clubs, l'Olympique Lyonnais avait dévoilé ses maillots 2018/2019 dès la dernière saison. Ils avaient même joué un match avec. Leurs tenues pour la saison a venir est plutôt attendue. Simple.

Marseille, une tenue très attendue

Les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille étaient attendus par le public, comme chaque année. Mais, notamment cette saison du fait qu'un nouvel équipementier soit à la manœuvre. Avec pour le'occasion un trailer à l'image du club.

"Venu de l'eau pour mettre le feu"



Nos nouveaux kits pour la saison 18/19 by @pumafootball ¿¿¿¿¿#NewLevels#NewMarseille pic.twitter.com/QXNb9kB5OY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 4 juillet 2018

Monaco, dans la continuité

Que du dire du nouveau maillot domicile de Monaco ? À part qu'il n'a presque pas changé. La tenue extérieure est, elle, plus originale avec un verre rarement vu du côté de la Principauté.



¿ OSEZ L'ÉLÉGANCE ¿



Nouveau maillot AWAY disponible à la vente ¿



¿ DÉCOUVRIR ¿ https://t.co/DqHjZfoVZd pic.twitter.com/AZQz1xdfHS — AS Monaco ¿¿ (@AS_Monaco) 12 juillet 2018

Montpellier, toujours en orange et bleu

Les maillots du club du regretté Louis Nicollin est toujours aussi voyant. Notamment avec son bleu et son orange, couleurs du club depuis plusieurs années maintenant. Les maillots domicile ne seront livrés qu’en octobre, compte tenu d’un problème venant de l’équipementier.

Communiqué officiel sur les maillots du #MHSC de la saison 2018/2019 ¿¿ https://t.co/XqGbDn0KBR pic.twitter.com/s5haGWhmS4 — MHSC (@MontpellierHSC) 18 juillet 2018

Nantes, un maillot fidèle à la tradition

"Conçu dans un souci d’authenticité et de fidélité à l’ADN du FC Nantes". L'annonce est simple et claire et le nouvel équipementier a fait simple aussi. Pour un maillot fidèle à la tradition du club.

¿ Notre nouveau maillot pour la saison 2018-19 ! ¿



Produit par @NBFootball, il a été conçu dans un souci d’authenticité et de fidélité à l’ADN du @FCNantes. ¿¿ https://t.co/MfKcLy5lpq#NBFootball #OnestNantes pic.twitter.com/g5uSZ3U6GQ — FC Nantes (@FCNantes) 23 juin 2018

Nice et ses quatre maillots

La nouvelle tenue de l'OGC Nice se décline en quatre dont trois versions de son maillot extérieur : un blanc, un rouge et un noir.

¿¿ Jeudi soir, place Masséna, les Aiglons ont dévoilé leurs 3 nouvelles tenues #maillots1718 pic.twitter.com/nceR4Gsuf4 — OGC Nice (@ogcnice) 30 juin 2017

Nîmes, le croco sur le maillot

Le promu du Sud de la France a mis son symbole au centre de ses maillots. On peut en effet reconnaître le célèbre crocodile nîmois sur les trois tenues du club pour la saison 2018/2019.

Le Nîmes Olympique est heureux de vous présenter ses nouveaux maillots. pic.twitter.com/3OuANcS8FM — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 24 juillet 2018

Paris Saint-Germain, un maillot extérieur qui plait

Si le maillot domicile du PSG reste relativement semblable, le maillot extérieur a beaucoup plu aux surpporters sur les réseaux sociaux. Notamment pour sa simplicité.

¿¿ Le lancement du maillot extérieur 18/19 au Dover Street de Singapour ¿¿



¿ #PSGAsiaTour pic.twitter.com/iyvT97fQBw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 27 juillet 2018