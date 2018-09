publié le 23/09/2018 à 11:27

L'heure de la revanche a-t-elle sonné ? Acclamé pour son but décisif contre Jablonec en Ligue Europa, Hatem Ben Arfa est au cœur de toutes les conversations. Les supporters attendent avec impatience ses retrouvailles avec le PSG, dimanche 23 septembre, à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1.



La recrue star de Rennes affrontera son ancien club, qui l'avait privé de terrain durant près d'une saison et demie. La direction du PSG n'avait pas apprécié que Ben Arfa se plaigne auprès de l'émir du Qatar, propriétaire du club, que son président Nasser Al-Khelaïfi ne répondait pas à ses sollicitations. Une plaisanterie qui lui avait valu "un an de placard".

L'attaquant ne semble pourtant pas tenir rigueur au club de la capitale. "Forcément, quand on joue contre une ancienne équipe, peut-être que la motivation (est plus forte) mais (il n'y a) pas du tout de revanche", avait-il déclaré à son arrivée à Rennes cet été. "Ça a été une période compliquée, surtout la deuxième année, mais on apprend de tout ça. On chute, on se relève", avait-il ajouté.

Le Parisien révèle toutefois que Hatem Ben Arfa pourrait affronter son ancien club devant les Prud'hommes. En décembre dernier, le joueur ne s'était pas présenté au dernier stage du PSG au Quatar, se disant souffrant. Une absence que le club a sanctionné avec une retenue sur salaire et la privation de sa prime d'éthique. Un carton rouge qui s'élèverait à plus de 100.000 euros, selon le quotidien. L'avocat de Ben Arfa, Me Jean-Jacques Betrand, déposera une assignation contre le PSG, si la situation n'est pas résolue d'ici la mi-octobre.