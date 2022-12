Les titres de presse quotidienne vont augmenter leur prix à la rentrée

Si, malheureusement, on devient habitué à voir les prix de l’énergie augmenter, ce n’est pas vraiment le cas de la presse. Et pourtant, les quotidiens augmentent régulièrement leurs tarifs pour ne pas être distancé par l’inflation. Le 1er janvier 2023 c’est ce qui arrivera pour de nombreux éditeurs de presse quotidienne nationale, d’une vingtaine de centimes en moyenne.

C’est le cas pour “Le Figaro, Les Échos et Le Monde” qui “coûteront ainsi 20 centimes plus chers, passant de 3,20 euros à 3,40 euros”, indique Mind Media. “La Croix a acté une hausse identique, passant de 2,40 euros à 2,60 euros, ainsi que Libération, dont le tarif passera de 2,50 euros à 2,70 euros”, précise le site spécialisé. L’offre du week-end des Échos va grimper de 20 centimes pour atteindre les six euros et celle du Monde de 30 centimes, atteignant les 5,20 euros.

L’Équipe et ses nombreuses éditions augmenteront de 10 centimes à partir du deux janvier, coûtant ainsi 2,30 euros en semaine, 3,30 euros le week-end et 4,60 euros pour l’offre week-end mensuelle avec France Football inclus. Dix centimes supplémentaires seront également appliqués à L’Humanité et à L’Humanité Magazine. Le Parisien, en revanche, n’augmente pas ses prix à la rentrée, déjà augmenté en septembre 2022.

Derrière ces hausses se cache une “augmentation historique des tarifs papiers” et des “coûts industriels”, explique à France Info le président du directoire du groupe Le Monde, Louis Dreyfus. Les prix à la tonne de papier journal ont plus que doublé en un an.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info