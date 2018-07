publié le 10/07/2018 à 08:55

"On a conscience qu'on va affronter l'une des meilleures équipes offensivement". Hugo Lloris, capitaine et gardien des Bleus, plante la force des Diables rouges. "Il faudra être très solides, le plus structurés possible, disciplinés, pour éviter de leur laisser de l'espace", explique-t-il.



"Ils sont en pleine confiance, après avoir renversé le Japon avec un scénario fou, et en ayant battu certainement le favori principal, le Brésil", rappelle le coéquipier de plusieurs adversaires du jour dans son club anglais de Tottenham.

"Il faudra une grande équipe de France, voire une très grande équipe de France pour réaliser cet exploit", prévient l'un des leaders des Bleus. Cette équipe de France avancera face aux talents belges en groupe solide, qui a réussi l’amalgame entre deux générations.

Les Mbappé et Dembélé côtoient sans problème les Mandanda et autre Matuidi et Lloris. Par ailleurs, chacun respecte son statut, et surtout la critique que ne manquent pas d'asséner au besoin les cadres du groupe, et du réel patron de cette équipe : Didier Deschamps.

À écouter aussi dans ce journal

Coupe du Monde - Guy Roux et Jean-Pierre Papin accompagneront Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg. Il y aura aussi Yannel, 12 ans, que le Président avait croisé lors d'un déplacement dans les Yvelines.



Coupe du Monde - Les Français de l'étranger s'organiseront afin de regarder le match, comme Stéphanie qui mettra son réveil pour se lever à 4 heures du matin, en Australie.



International - Donald Trump a choisi de nommer Brett Kavanaugh pour siéger à la Coupe suprême des États-Unis. Il est connu pour ses positions conservatrices.



Thaïlande - Il reste encore quatre enfants et leur entraîneur bloqués dans la grotte souterraine. Huit ont déjà été sauvés, et sont actuellement pris en charge par des médecins.