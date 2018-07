et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/07/2018 à 08:38

Ce mercredi 11 juillet, on ne parle que de ça. La France est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. La France a basculé dans la liesse au coup de sifflet finale, après la victoire des Bleus 1-0 face à la Belgique. Les Bleus sont désormais à une marche du Graal, avec comme véritable star son entraîneur Didier Deschamps.



L'ancien entraîneur de Marseille et Monaco est la pierre angulaire de cette équipe, il a façonné ce groupe pour atteindre les sommets. La France ce n'est pas le Brésil, ne demandez pas à Deschamps d'aller contre nature. Tant pis pour le beau jeu, tant pis pour la maîtrise, la culture de la gagne est érigée en principe absolu.

Le revers est qu'en cas d'échec, les critiques ne sont jamais loin. Lors de cette Coupe du Monde, il a évité tous les pièges tactiques de ses adversaires et ses joueurs louent sa capacité de lire les événements en avance. Didier Deschamps pourrait devenir dimanche 15 juillet le troisième entraîneur à remporter une Coupe du Monde, après l'avoir soulevée en tant que joueur. Il rejoindrait le brésilien Mario Zagallo, et la légende allemande Franz Beckenbauer.

