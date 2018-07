Les actualités de 6h30 - Coupe du Monde : la France se prépare à vivre sa finale

publié le 13/07/2018 à 07:03

Toute la France se prépare à suivre cet événement mondial. Les Bleus rencontrent la Croatie dimanche 15 juillet à 17h en finale de Coupe du Monde 2018 à Moscou.



Les Français sont prêts. Et la sécurité se prépare : 12.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés dans la capitale et alentours entre ce soir et dimanche. À cela, il faut ajouter 3.000 personnels de secours. La Tour Eiffel sera fermée toute la journée de dimanche. La fan-zone s'installe juste en face, au Champs de Mars.

Grosse mobilisation aussi chez les opérateurs télécoms. Mardi soir déjà, pour la demi-finale contre la Belgique, ils ont enregistré un pic de trafic comme un 31 décembre. Une finale qui s'annonce équilibrée. 50-50 selon le pronostic de Kylian Mbappé. Mais les Bleus veulent oublier l'amère défaite d'il y a 2 ans en finale de l'Euro contre le Portugal.

À écouter également dans ce journal

Société : un mot vient de disparaître de la Constitution. Il s'agit du mot "race", qui figurait dans l'article 1. Celui qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. La mention "sans distinction d'origine, de race ou de religion" a été remplacé par : "sans distinction de sexe, d'origine ou de religion".



Justice : le policier accusé de violences sur un détenu au tribunal de Paris a été suspendu par le ministre de l'Intérieur et placé en garde à vue. Sur des images de vidéosurveillance, on le voit menotter cet homme avant de le frapper au sol. La Police des Polices a ouvert une enquête pour violences.



Enseignement : plus de 100.000 nouveaux bacheliers ne savent toujours pas où ils étudieront à la rentrée. Actuellement sur la plateforme PARCOURSUP, 172.000 élèves ont eu une réponse positive mais ils gardent quand même des vœux en attente dans l'espoir d'avoir mieux et ils peuvent le faire jusqu'à fin août.