publié le 11/07/2018 à 08:21

Objectif champions du monde. L'équipe de France est désormais face à son destin, et disputera la finale du Mondial dimanche 15 juillet, après avoir sorti la Belgique en demi-finale mardi soir. Un match serré, remporté par un score de 1-0 avec un contenu minimaliste. Si bien que le gardien adverse Thibaut Courtois a eu du mal à avaler la pilule à la fin du match.



"La France a joué à rien. Elle a joué à défendre. On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous", a-t-il lâché en sortant du terrain. Si la déception du joueur peut se comprendre, il faut aussi préciser que ce jeu plutôt défensif, marqué par le réalisme et la solidité, est assumé par Didier Deschamps. Cette équipe laisse l'initiative à l'adversaire, et attend l'ouverture pour punir un adversaire qui ne saurait pas trouver la faille dans son armure.

Au sortir des vestiaires, Raphaël Varane résumait à merveille la pensée qui guide son sélectionneur et désormais cette équipe. "Je pense qu'on a gagné et c'est le plus important. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, nous on est très heureux de notre parcours. Il nous reste un match, ce sera le plus important", assure le défenseur des Bleus, immense encore une fois face à la Belgique.

