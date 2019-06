publié le 01/06/2019 à 18:24

Alors que Liverpool et Tottenham vont s'affronter ce samedi 1er juin en finale de la Ligue des champions, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, surveillera de très près les deux Français engagés dans cette rencontre : Hugo Lloris et Moussa Sissoko. À la veille du match amical entre la France et la Bolivie dimanche soir, Didier Deschamps aura donc un œil sur l'équipe de Tottenham.





"C'est une finale, c'est toujours particulier, d'avoir deux joueurs français à Tottenham, dont Hugo notre capitaine et Moussa. On va regarder un peu plus attentivement Tottenham, non pas qu'on ait quelque chose contre Liverpool mais même pour nous, récupérer deux joueurs champions d'Europe c'est mieux", a expliqué Didier Deschamps samedi en conférence de presse.

Les Bleus affronteront dimanche soir la sélection bolivienne en match amical à Nantes, coup d'envoi à 21h00.

