publié le 29/06/2018 à 18:25

Les Bleus ont pris leurs quartiers à Kazan. C'est dans le stade de cette ville que va se dérouler demain, à 16 heures, le 8e de finale entre la France et l'Argentine. L'entraînement s'est terminé en fin d'après-midi et juste avant Didier Deschamps et de Hugo Lloris ont tenu une conférence de presse. La tonalité est plutôt à l'humilité.



Les 80 matchs records demain de Deschamps à la tête des Bleus, les cent sélections d'Hugo Lloris... Toute cette expérience conduit à la prudence à l'heure d'affronter le meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Une Argentine revenue de nulle part et portée demain par plus de 25.000 supporters dans la Kazan Arena.

À mois de 24 heures du choc, le capitaine des Bleus traduit le sentiment collectif ressenti dans le groupe. "L'Argentine reste un collectif très fort. Même dans l'adversité, ils ont réussi à se qualifier, à repousser leurs limites. C'est le finaliste en titre. Tout est réuni demain pour un grand match. C'est un gros morceau. Et l'équipe de France devra être à son meilleur niveau", a explique le gardien français.

