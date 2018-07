"Le football est en train de redevenir attractif", juge Didier Quillot

publié le 29/07/2017 à 09:21

Une année fructueuse pour le football français ? Pour le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel Didier Quillot, c'est bel et bien le cas. Invité de RTL ce samedi 29 juillet, il juge que "la Ligue 1 n'a jamais été aussi attractive", quelques heures avant le coup d'envoi du Trophée des Champions, qui se jouera à 21 heures (heure française) à Tanger (Maroc) et opposera le Paris Saint-Germains (PSG) à Monaco. Depuis 2013, le trophée est détenu par le club parisien.



L'optimisme de Didier Quillot tient en partie aux nouveaux investisseurs qui ont misé sur l'Hexagone. "Le football est en train de redevenir attractif", se félicite-t-il, citant notamment des investisseurs chinois à Nice et à Lyon, des Américains à Marseille et des Luxembourgeois à Lille. "Nous ne sommes pas loin de faire jeu égal avec des grandes nations européennes de football", comme l'Espagne ou l'Italie, juge le cadre de la LFP.

Au-delà du sport, l'ancien patron d'Orange France décrit la tournure que prend le football, à son sens. Ce sport, "plus qu'un sport, est devenu une industrie de spectacles, une industrie globale", évoquant notamment comme exemple à l’appui le transfert de Neymar à Paris, qui suscite de nombreux commentaires. "Pour moi, on est un peu le Brésil de l'Europe (...). On sait détecter les talents."