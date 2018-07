Le divorce entre Marcelo Bielsa et le LOSC est-il inéluctable ?

publié le 31/10/2017 à 08:15

Les retrouvailles de Marcelo Bielsa avec son ancien club, l'Olympique de Marseille, semblent l'avoir enfoncé, lui et Lille, son club actuel, un peu plus dans la crise. Après la défaite 0-1 de son équipe à domicile, la légitimité de l’entraîneur argentin à la tête du LOSC est de plus en plus mise en doute.



Les Dogues continuent de sombrer, il s'agit de leur neuvième match sans victoire. Incapables de gagner depuis la première journée, ils pointent à l'avant dernière place du championnat avec six points, à quatre unités de Strasbourg et Nice, respectivement barragiste et premier non relégable. Malgré un match au contenu plutôt encourageant, les Lillois n'ont pas su relever la tête et Marcelo Bielsa est désormais plus que jamais sous le feu des critiques. "C'est une situation compliquée. On ne peut pas digérer cette nouvelle défaite facilement. C'est le match dans lequel nous avons le mieux défendu et le mieux attaqué. Mais on ne peut pas être satisfait", a déploré le principal intéressé.

Et pour la première fois de la saison, contre Marseille, dans un stade presque plein, des "Bielsa démission" étaient scandés par une partie des ultras lillois. Le divorce entre une partie des supporters et El Loco (Le Fou) est donc bel et bien entamé.

Une réunion entre Bielsa et ses dirigeants

Admirateur de ses méthodes, c'est le président du club, Gérard Lopez, qui avait choisi Marcelo Bielsa lors du rachat cet été. Et s'il avait affirmé qu'il laisserait du temps à l’entraîneur argentin pour que la greffe prenne à Lille, les derniers bruits autour du cas Bielsa semblent beaucoup moins rassurants. Ce lundi 30 octobre, L'Équipe affirme qu'une possible séparation avait été évoquée entre les dirigeants lillois et Marcelo Bielsa. Lié au club jusqu'en juin 2019, l'Argentin aurait affirmé qu'il ne partirait que contre un chèque de 14 millions d'euros. Cependant le LOSC en proposerait la moitié. L'information a été démentie par le directeur général lillois Marc Ingla.



La semaine avant le match contre l'OM, ce sont les joueurs qui avaient manifesté leur mécontentement auprès de Marcelo Bielsa lui-même. Selon RMC Sport, un groupe de joueur avait décidé de s'adresser directement au coach argentin en remettant en cause ses méthodes et en demandant du changement.

Marcelo Bielsa assume l'échec

Marcelo Bielsa avait pourtant été accueilli comme le messie à Lille par les supporters et par ses dirigeants. Ses méthodes basées sur le mouvement, l'attaque et le pressing sont louées par les plus grands, et notamment Pep Guardiola. Son passage express à Marseille avait détonné tant le style de jeu qu'il avait mis en place était nouveau pour une Ligue 1, peu habituée à cette philosophie de jeu. Gérard Lopez avait déclaré qu'il laisserait du temps à la méthode Bielsa. L'enchaînement des mauvais résultats pourrait faire changer d'avis les dirigeants lillois tant la situation du club est critique.



Mis dans les meilleures dispositions à Lille en début de saison, il avait affirmé qu'en cas d'échec, il pourrait être considéré comme le seul responsable. "El Loco" avait aussi déclaré qu'il ne démissionnerait pas. "La seule possibilité pour que je cesse de travailler ici est que le président décide de me démettre de mes fonctions". À la suite de la défaite contre Marseille, il a notamment déclaré comprendre que les supporters puissent demander sa démission.