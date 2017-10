Marseille enfonce Lille et Bielsa

publié le 29/10/2017 à 23:22

Marseille a enfoncé encore plus le Lille de Marcelo Bielsa dans la crise en s'imposant (1-0) dans le Nord et s'est replacé au pied du podium, dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Une semaine après avoir frôlé l'exploit lors du 'Clasico' face au Paris SG, qui avait égalisé dans le temps additionnel, (2-2), l'OM, efficace à défaut d'être brillant, l'a emporté grâce à un but de Morgan Sanson inscrit en tout début de rencontre (5e).

Les Phocéens, qui restaient sur deux nuls, ont retrouvé le chemin de la victoire et enregistré leur sixième match consécutif sans défaite en championnat. Cela leur permet de remonter à la quatrième place (21 points), à une longueur de Lyon.

Les Dogues continuent, eux, de sombrer un peu plus chaque semaine: incapables de gagner depuis la première journée, ils ont enchaîné un neuvième match sans succès (3 nuls, 6 défaites) et sont plus que jamais avant-derniers avec six points, à quatre unités de Strasbourg et Nice, respectivement barragiste et premier non relégable.

Les retrouvailles de Marcelo Bielsa avec l'OM n'auront donc pas permis au technicien argentin d'inverser la courbe de résultats catastrophiques de son équipe. Ses joueurs ont pourtant affiché un bien meilleur visage, notamment en première période, mais ont une nouvelle fois manqué d'efficacité et commis des erreurs de débutants. En effet, dès sa première occasion, l'OM assommait le LOSC en marquant comme à l'entraînement. Sur un coup-franc le long de la surface de réparation, Florian Thauvin trompait la naïve défense lilloise en centrant en retrait pour Sanson, lâché au marquage par Ballo-Touré, qui reprenait du plat du pied (0-1, 5).

Un public à cran

Le LOSC, sonné, peinait à réagir pendant quelques minutes, avant qu'Anwar El Ghazi sonne la révolte. Ainsi, sur un contre, les Nordistes parvenaient à se procurer une première occasion: Nicolas Pépé s'enfonçait dans l'axe et servait à gauche El Ghazi, qui butait sur Steve Mandanda dans un angle fermé (24). Le Néerlandais, tentait ensuite sa chance de loin, mais le portier marseillais repoussait en corner (27). C'était ensuite Pépé qui mettait à contribution Mandanda d'une frappe puissante, avant qu'un tir de Yassine Benzia ne soit dévié en corner par un défenseur phocéen (30).

Le LOSC se procurait deux nouvelles occasions avant le repos par Thiago Mendes, de la tête, puis El Ghazi sur un coup franc. Mais à chaque fois, les tentatives étaient repoussées par un Mandanda vigilant (41, 45). Dès la reprise, les Dogues reprenaient le contrôle des opérations, sous l'impulsion de Farès Bahlouli, entré en jeu sur l'aile droite à la place de Luiz Araujo, encore décevant.

Mais cette réaction n'était qu'un feu de paille et les Lillois s'éteignaient petit à petit face à des Olympiens bien en place. L'OM aurait même pu doubler la mise mais Valère Germain tirait à côté (65), tandis que Luiz Gustavo butait sur Mike Maignan (90+1). Dans le temps additionnel, Ezequiel Ponce manquait la balle de l'égalisation (90+3) avant que Luiz Gustavo ne détourne sur sa ligne une tête de Thiago Maia sur le corner qui suivait.

Dans un stade presque plein, les supporters marseillais se permettaient même le luxe de faire résonner leur traditionnel "Aux armes" au nez et à la barbe de fans nordistes médusés. Et pour la première fois de la saison, des "Bielsa démission" étaient scandés par une partie des ultras lillois...