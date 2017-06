Bielsa à Lille : dans les petits secrets de l'organisation de l'Argentin

publié le 21/06/2017 à 13:10

Si son arrivée à été retardée de plus de 24 heures par des problèmes personnels, Marcelo Bielsa est là et bien présent à Lille depuis mardi 20 juin, en début de soirée. En réponse à la une du quotidien L'Équipe du jour même avec un titre ironique, "Ça commence bien !", le LOSC a publié sur son compte Twitter une vidéo de 39 secondes montrant "El Loco" arriver au centre d'entraînement de Luchin avec cette légende : "Ça commence même très bien...", suivie d'un clin d’œil.



À Luchin, une "Bielsa mobile" équipée d'écrans de télévision sur une voiture de golf est prête, afin d'expliquer que tel ou tel déplacement sur le terrain n'est pas bon. Fonctionnels aussi les 30 bungalows en forme d'igloo, où logeront les joueurs par cessions de deux jours, en alternance avec deux jours de repos en famille. Aucun stage n'est prévu en dehors du vaste domaine de 43 hectares.



Ça commence même très bien… ¿ pic.twitter.com/L01sDeDWe0 — LOSC (@losclive) 20 juin 2017

Quant à la fameuse glacière de l'ancien coach de l'Olympique de Marseille (2014-2015 puis un match en 2015-2016), elle sera commercialisée sur Internet et dans les boutiques du LOSC. La campagne d'abonnements, déjà 12.000 fans, se fait par ailleurs sur l'image de l'entraîneur de 61 ans qui, sur les conseils de sa femme, a désormais décidé de regarder les journalistes dans les yeux.

Onzième du dernier championnat de Ligue 1, Lille débutera sa saison 2017-2018 le samedi 5 août à domicile face au FC Nantes de Claudio Ranieri. Il y aura ensuite un déplacement à Strasbourg, promu avec Amiens et Troyes, puis la réception de Caen et un match à Angers. Une rencontre de gala face à Manchester United en amont de la reprise était espérée mais ne se fera pas en raison d'agendas incompatibles.

L'interdiction de recrutement levée par la DNCG

L'entraîneur, qui "a abattu énormément de travail depuis décembre, tous les jours", selon son nouveau propriétaire Gérard Lopez, et s'est montré "extrêmement impliqué" à défaut d'être "visible", est en place. Autre bonne nouvelle pour le LOSC, tombée mercredi 21 juin : son interdiction de recrutement a été levée par la Direction nationale du contrôle de gestion.





"Après avoir reçu et pris connaissance des engagements et documents demandés au LOSC, lui donnant un certain nombre de garanties", la DNCG a "décidé de ne pas mettre de mesure sur le budget du club", a annoncé le gendarme financier du football français. Lille attendait ce feu vert pour officialiser l'arrivée du jeune attaquant brésilien Luiz Araujo (21 ans) en provenance de Sao Paulo.



Était également présent à la reprise de l'entraînement lundi 19 juin, l'attaquant ivoirien Nicolas Pépé (22 ans), qui évoluait à Angers la saison dernière. Côté direction, l'ancien président du PSG Charles Biétry va occuper un poste de "consultant auprès de Gérard Lopez et des membres du comité de direction du club", avec "plusieurs missions spécifiques relatives au développement de l'image et de l'activité commerciale".