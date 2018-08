La première équipe française coachée par ses supporters est à Caen

publié le 20/08/2018 à 10:20

Le concept unique en France développé depuis près de deux ans par Frédéric Gauquelin va enfin être appliqué sur le terrain. Le 1er septembre, lors de l’ouverture du championnat de football de Régionale 1, l’équipe amateur de l’Avant Garde Caennaise va être dirigée par ses supporters, des coachs collaboratifs appelés "Umans".



"Là où un coach classique prend sa décision tout seul, ce sont les supporters qui veulent participer à cette aventure qui vont pendre, de manière collaborative, les décisions, via l’application", explique l’initiateur de ce projet. "C’est la majorité des avis qui sera prise en compte par l’entraîneur en place auprès de l’équipe."

En devenant "Uman", c’est donc le système de jeu, la composition de l’équipe de l'Avant Garde Caennaise et bien d’autres choses encore qui pourront être proposées. "Sur l’application United Managers les supporters peuvent consulter les fiches des joueurs, leur statistiques, les rapports de matchs remplis après chaque match, chaque entraînement. Chacun fait sa sélection puis il y a un algorithme qui calcule tout cela et qui donne une synthèse de tous les votes au staff technique", reprend Frédéric Gauquelin.

L'application permet aux supporters de coacher l'équipe de l'AG Caen Crédit : Frédéric Veille

Les matchs seront filmés

Tous les matchs de l’équipe seront filmés, commentés et diffusés en direct sur l’application y compris la causerie du vestiaire, "ce qui permet également de donner des consignes au coach pendant la rencontre et de proposer des changements", ajoute-t-il.



"C’est une nouvelle manière de coaching", sourit Julien Lepen l’entraineur de l’AG Caen. "Même si au quotidien, dans la gestion technique et humaine de mon groupe ça ne change rien. C’est juste que les décisions, au lieu de les prendre avec mes adjoints, et bien là je les prendrait avec près de 10.000 supporters.

"Un défi insolite"

Ce projet novateur a d’ores et déjà séduit plusieurs joueurs de bon niveau comme l’ancien professionnel Benjamin Morel (Caen Clermont Amiens) qui a 31 ans a été convaincu par United Managers. "C’est un défi insolite mais aussi un projet sportif ambitieux. Et comme ce projet plait nous avons une belle équipe capable de jouer la montée en Nationale 3".



"Ils nous faut 10.000 Umans pour équilibrer notre budget", conclu Frédéric Gauquelin qui a reçu la validation de la Ligue de Normandie de football. Mais à quelques jours de l’ouverture des festivités, United Managers hérisse les cheveux de certains clubs jouant dans la même poule, des clubs qui dénoncent cette application qui va selon eux générer un manque d'équité et d'éthique dans leur championnat.