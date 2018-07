publié le 16/07/2018 à 08:04

> 3 minutes pour comprendre du 16 juillet 2018 Crédit Média : La rédaction de RTL | Durée : 05:12 | Date : 16/07/2018

Il avait vécu l'événement en tant qu'acteur sur le terrain en 1998. Vingt ans après, c'est en tant que commentateur que Bixente Lizarazu a assisté à la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Dimanche 15 juillet, le jour de gloire est à nouveau arrivé pour les Bleus qui ont accroché une deuxième étoile sur leur maillot, après avoir dominé la Croatie 4-2 au bout d'une incroyable finale remportée 4 buts à 2 à Moscou.



"Je ressens tellement les choses comme eux les ressentent : à la fois ce moment où tu as gagné, ce moment d'attente où tu vas soulever le trophée", explique-t-il. "Il faut savourer, il faut prendre le temps, ils ne l'ont pas assez pris", juge-t-il. "On s'était fait ce reproche en 1998 de ne pas avoir gardé la coupe assez longtemps", poursuit-il.



Quid de l'avenir des Bleus ? Pour Bixente Lizarazu, l'équipe de France "a une marge de progression, parce qu'elle est jeune". Et d'ajouter : "Didier (Deschamps) a une super base pour bosser sur l'Euro à venir, qui va être une très belle compétition".