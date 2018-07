publié le 15/07/2018 à 18:13

Une cérémonie de clôture haute en couleurs pour la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie dimanche 15 juillet. Will Smith, Ronaldinho ou encore le chant Kalinka, tout était réuni pour chauffer le public du stade Loujniki de Moscou avant le match historique France-Croatie.



Will Smith, tête d'affiche de la cérémonie, a interprété Live It Up, l'hymne de la Coupe du Monde 2018, aux côtés de Nicky Jam et Era Istrefi. Ronaldinho a fait une apparition surprise pendant la cérémonie. Le célèbre joueur brésilien, champion du monde en 2002, a joué des percussions au milieu des danseurs, lançant le célèbre chant populaire russe Kalinka, qui a fait danser le stade.

Avant le coup d'envoi, Philippe Lahm, capitaine de l'équipe d'Allemagne tenante du titre, et Natalia Vodianova, mannequin russe, ont présenté la Coupe du Monde. Un trophée en or de 6 kilos et de 38 centimètres que la France et la Croatie rêvent chacune de remporter.

Et qui était (aussi) là pour la cérémonie de clôture de la #CM2018 juste avant #FRACRO ?? Un certain... Ronaldinho !!



Et il s'est montré très bon aux percussions ;)

Regardez ¿¿ https://t.co/NIOeHINEpn — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018