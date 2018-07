publié le 16/07/2018 à 04:30

Les Bleus ont décroché une deuxième étoile sur leur maillot. En battant la Croatie 4 buts à 2 en finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France rentre de nouveau dans l'histoire, vingt ans presque jour pour jour après la victoire de 1998. Un moment que les joueurs n'oublieront jamais et surtout pas Adil Rami, qui s'est exprimé au micro de RTL quelques minutes après le coup de sifflet final.



"J'ai jamais vu une équipe de France avec autant d'ambiance et autant de joie", explique-t-il, précisant que "même aujourd'hui on a dansé, on a chanté avant le match et ça c'est rare et c'est magnifique". "On avait besoin de ça", affirme le défenseur, qui officie à l'Olympique de Marseille. "Ca donne du baume au cœur, je suis trop heureux pour tout le monde", a-t-il ajouté.

S'il profite de cet instant unique, Adil Rami n'oublie pas tous les compromis qui ont été faits par les joueurs pour arriver à un tel niveau : "C'est trop de sacrifices, trop de travail. On est dans le sport le plus populaire au monde et l'un des plus difficiles au monde par sa concurrence et son travail". Le défenseur a été la figure du grand frère de cette équipe de France et n'a que des mots gentils pour ses coéquipiers en conclusion de cette victoire : "Ils ont joué, ils ont tout fait eux-mêmes. Paul Pogba a été énorme car c'était un technicien et aujourd'hui il est devenu un leader".