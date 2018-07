Finale de la Coupe du Monde : y avait-il main de Perisic ?

et Marie Sasin

publié le 15/07/2018 à 19:12

La France est championne du monde, au terme d'un match fou face aux Croates. Antoine Griezmann a marqué le deuxième but pour les Bleus sur un penalty, à la 39e minute.



Ce penalty a été obtenu après une main d'Ivan Perisic. L’arbitre argentin Nestor Pitana a utilisé l'arbitrage vidéo pour déterminer si oui ou non il y a bien eu main, une première en finale de Coupe du Monde. "Oui il y a main" dit-on dans Le Club RTL Mondial.

La vidéo permet de dire qu'il y a main. "On peut savoir si oui ou non il y a main, on revoit les images. Oui il y a main, après c'est dans l'interprétation d'un homme (...) Monsieur Pitana décide qu'il y a penalty" estime Sylvain Charley.

