publié le 16/07/2018 à 03:37

Un pari doit toujours être honoré. Plusieurs célébrités avaient pris des engagements en cas de victoire des Bleus à la Coupe du Monde en Russie. Maintenant que la France a gagné sa deuxième étoile, les parieurs vont-ils tenir parole ? Ils étaient nombreux a avoir parié sur les réseaux sociaux, et les internautes n'oublient jamais. D'autres avaient pris leur engagement dans les médias et il en reste donc une trace.



C'est le cas de Blaise Matuidi qui, dès le mois de mars 2018, déclarait dans une interview accordée à TF1 qu'il ferait le trajet de Turin à Paris en vélo si l'équipe de France remportait la Coupe du Monde.

Interrogés eux aussi par les équipes de TF1 plusieurs mois avant le Mondial, d'autres joueurs de l'équipe de France ont fait des paris fous : Thomas Lemar évoquait une "teinture" de ses cheveux, Nabil Fekir et Olivier Giroud assuraient qu'ils se raseraient le crâne et Corentin Tolisso qu'il se tatouerait le trophée sur son épaule. Adil Rami, lui, annonçait vouloir affronter Teddy Riner sur un tatami.

J'ai promis de me raser la tête si la France gagne le coupe du monde et je tiens toujours mes promesses ;)) — Jeremy Ferrari (@JeremyFerrari) 15 juin 2014

Les footballeurs n'ont pas été les seuls à faire des paris osés. Comme le rappelle le Huffington Post, l'animatrice Valérie Damidot a déclaré : "Je vais me faire cuire des trucs en plus avec mon poulet basquaise". En 2014, L'humoriste Jeremy Ferrari promettait sur Twitter de se raser la tête si la France gagnait sa deuxième étoile. Le pari est-il toujours valable quatre ans plus tard ?