publié le 08/06/2018 à 08:52

À une semaine du début de la compétition, les Bleus affrontent les États-Unis samedi 9 juin à Lyon en vue de leur dernier match de préparation. "On espère bien finir (cette phase de préparation) pour la confiance, pour justement bien aborder cette Coupe du Monde", confie Blaise Matuidi sur RTL ce vendredi 8 juin. Le milieu français estime que les Bleus ont effectué "une très bonne préparation". "On a hâte d'y être, on est pressés", confie-t-il.



Ce Mondial est la quatrième grande compétition de Blaise Matuidi avec les Bleus. Le footballeur est l'un des rares trentenaires d'une équipe "jeune" - moyenne d'âge : 25 ans et 10 mois seulement -, "mais pleine d'envie, d'enthousiasme", selon lui. "On le voit aux entraînements, aux matchs : ce groupe vit bien. Il y a beaucoup de joueurs, l'envie de réussir ensemble, cette mentalité de gagneurs."

"On est des compétiteurs, même à l'entraînement on démontre que, quel que soit le jeu, on a envie de gagner, de montrer qu'on est supérieur, explique le joueur de 31 ans, confiant. (...) Ce sont des éléments qui seront importants pour aller le plus loin possible", estime-t-il. La cohésion semble être l'un des principaux atouts de cette équipe. "On a beaucoup de talents et d'individualités, mais la force de l'Équipe de France, c'est le groupe", confirme le numéro 14.

S'il reconnaît qu'il existe toujours une marge de progression, notamment parce que beaucoup de ses coéquipiers participent là à leur première compétition, Blaise Matuidi voit dans l'Équipe de France un potentiel non négligeable. "On a des joueurs qui sont jeunes, mais qui ont déjà de l'expérience dans leurs clubs, qui ont joué déjà beaucoup de matchs de très haut niveau et surtout qui sont très talentueux, qui ont un grand bagage technique comme tactique", décrit-il avec enthousiasme.



"Ils apprennent très vite, ce sont des garçons jeunes mais déjà matures. (...) Je pense que l'équipe en a besoin. Après c'est à nous, les plus anciens, de jouer notre rôle pour leur apprendre certaines choses, le vécu qu'on a emmagasiné par le passé, prévoit le milieu tricolore. Il faut qu'on arrive à allier les deux pour pouvoir faire de grandes choses".



Dimanche 10 juin, les Bleus s'envolent pour la Russie avec un objectif en tête, rappelé par le président Macron lors de sa visite à Clairefontaine : ramener la deuxième étoile sur le maillot français. "On rêve tous de ça, après je pense qu'il faut prendre les matchs un par un. Il ne faut pas négliger les matchs de poule. Tout le monde croit que ça va être facile mais non, rien n'est facile dans la vie, insiste un Blaise Matuidi serein mais prudent. Bien sûr qu'on est ambitieux, mais il ne faut pas brûler les étapes non plus. Soyons déjà concentrés sur ces matchs-là, qui vont être importants pour nous."