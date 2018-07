Finale de la Coupe du Monde 2018 : Nike prépare déjà les maillots "deux étoiles" en cas de victoire

publié le 13/07/2018 à 01:58

Espérons que cela ne nous porte pas malheur. Alors que la France n'a pas encore joué sa finale contre la Croatie ce dimanche 15 juillet, Nike a voulu anticiper. Afin de ne pas être prise de court comme l'avait été Adidas en 1998 qui avait mis plus d'une semaine à produire et sortir des maillots floqués d'une étoile, Nike se prépare déjà.



En effet, la marque de sport ne craint pas la superstition et préfère parer à toute éventualité car si la France remporte la Coupe du Monde ce dimanche, les fans voudront très vite arborer les nouveaux maillots de l'équipe de France à deux étoiles. Selon BFMTV, certains modèles auraient même déjà été produits. La boutique parisienne contactée par la chaîne précise qu'ils seraient disponibles dès lundi ou mardi au plus tard en cas de victoire française.

Un maillot à 85 euros pour les supporters

Il s'agit d'un vrai défi technique pour la marque de sport américaine car les maillots sont produits en Thaïlande dans des usines de sous-traitants tu groupe. Entre production et livraison après transport, cela prend généralement plusieurs jours, voire des semaines. La marque aurait aussi des sous-traitants en Turquie, en Pologne et en Géorgie.

Dans tous les cas, pour les supporters, il faudra mettre la main à la poche s'ils souhaitent se procurer ce nouveau maillot en cas de victoire de la France ce dimanche. Le modèle véritable pour les joueurs coûte 140 euros à cause des technologies qu'il contient. Néanmoins, une réplique plus abordable sera proposée à 85 euros pour les fans des Bleus. En juin déjà, les ventes de maillots de l'équipe de France étaient 30% supérieures à celles de l'Euro, nul doute qu'en cas de victoire française, les compteurs devraient exploser.