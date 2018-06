et AFP

publié le 22/06/2018 à 17:43

Des narcotrafiquants colombiens avaient décidé de surfer sur l'actualité sportive. Quatorze maillots de l'équipe de Colombie pour la Coupe du Monde 2018, qui étaient imprégnés de cocaïne, ont été saisis jeudi 21 juin par les autorités à l'aéroport de Bogota, a annoncé la police colombienne. Les maillots devaient partir pour les Pays-Bas. "Profitant de la passion des supporteurs pour notre sélection, (les narcotrafiquants) ont décidé d'imprégner les vêtements de chlorhydrate de cocaïne", explique la police.



Ces maillots, les mêmes que ceux utilisés par la sélection de José Pekerman en Russie, étaient imprégnés de plus de 5 kg de cocaïne chacun et emballés avec d'autres tenues traditionnelles colombiennes dans un chargement à destination de Groningue, aux Pays-Bas. En utilisant un processus chimique, les trafiquants dissolvent la drogue et l'étalent sur le tissus avant de la faire de nouveau extraire par un chimiste "sans perdre le moindre gramme", selon les policiers.

"À première vue, un passionné de football ne remarque rien de nocif dans ces maillots, mais un doute apparaît lorsque l'on voit la destination de ce colis", a ajouté la police qui enquête sur l'expéditeur. La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, matière première de la cocaïne, et le plus grand producteur de cette drogue, selon l'ONU.