publié le 29/04/2016 à 12:42

Michel Platini pourra-t-il assister à l'Euro 2016 en tant que président de l'UEFA ? Actuellement, l'ancien numéro 10 de Bleus est suspendu pour 6 ans par la FIFA. Il s'est présenté vendredi 29 avril au matin devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne en Suisse, pour tenter d'obtenir la levée de cette cette suspension.



"Aujourd'hui c'est le début du match, un nouveau match, une finale, et on est tous sur la même ligne, a expliqué Michel Platini avant d'entrer dans le TAS, la plus haute juridiction sportive internationale. Je suis optimiste, on va gagner". Le camp Platini accuse la FIFA, depuis le début de l'affaire, de vouloir l'écarter de la présidence de l'UEFA. La décision du TAS est cruciale pour Michel Platini. Si le tribunal casse sa suspension, il retrouvera son fauteuil de président pour l'Euro organisé chez lui.

Résumé de la carrière de dirigeant de Michel Platini Crédit : AFP

Septembre 2015, le début des doutes

Sur la lancée du vaste scandale de corruption qui ébranle la FIFA depuis plusieurs années, Michel Platini est pour la première fois éclaboussé en septembre 2015 par la révélation d'un paiement suspect de 1,8 million d'euros qu'il aurait reçu en 2011 de la FIFA, pour rémunérer un travail de conseiller de Joseph "Sepp" Blatter, alors président.

Cette somme est suspecte car sujette à un retard conséquent : le paiement était en effet intervenu neuf ans après le travail effectué en 2002, sans aucun contrat écrit. Ceux qui étaient alors les deux hommes les plus puissants du monde du football ont toujours affirmé qu'il s'agissait d'un solde de tout compte sur la base d'un contrat oral, engagement reconnu en Suisse.

La justice interne de la FIFA ne croit pas à cette ligne de défense

La justice interne de la FIFA, la fédération internationale qui a élu un nouveau président en février 2016, s'est ensuite saisie de l'affaire. Que reproche-t-elle exactement à Michel Platini ? La gloire du football français a été jugée pour "abus de position", "conflit d'intérêts", "gestion déloyale" et "corruption". Le 21 décembre 2015, Michel Platini avait ainsi été condamné à huit ans de suspension pour ces chefs d'accusation, avant que la sanction ne soit réduite à six années en appel.

Le "jugement dernier" du TAS en 2016

Michel Platini joue sa dernière carte devant le Tribunal arbitral du sport. Sa dernière chance. Le TAS a le pouvoir de lever, d'alléger ou de confirmer sa suspension. Le secrétaire général du TAS a expliqué à L'Équipe que l'institution a "théoriquement" quatre mois pour livrer son verdict sur l'affaire.



Mais Michel Platini aimerait pouvoir participer à l'Euro en tant que président de l'UEFA et a ainsi demandé à ce que ce soit. Une requête qui pourrait être acceptée par le TAS, qui "s'adapte" aux demandes de deux parties.