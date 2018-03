publié le 29/04/2016 à 11:02

Michel Platini va-t-il voir sa suspension diminuée ? C'est en tout cas ce qu'espère le clan de l'ancien numéro 10 des Bleus. Le président de l'UEFA, suspendu six ans et privé de toute fonction officielle après l'éclatement du scandale de corruption à la FIFA, est auditionné par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ce vendredi 29 avril.

Une audition qui pourrait être déterminante. Pour cela, l'entourage de Michel Platini, qui prépare sa défense, va fournir deux documents importants : une facture attestant d’abord le règlement des fameux deux millions et un autre document censé démonter la thèse de l’arrangement entre Sepp Blatter et Michel Platini, puisque la Commission des Finances de la FIFA était au courant de ce versement de 2.657.000 francs suisse.