FA Cup : le futur vainqueur privé de sa traditionnelle caisse de champagne

publié le 24/04/2019 à 15:28

Une tradition en passe de se perdre. La Fédération anglaise de football a décidé de priver de champagne le vainqueur de la FA Cup et ce, dès la finale entre Manchester City et Watford le samedi 18 mai, afin de respecter les convictions religieuses de chacun. Selon le Daily Mail, l'instance a fait ce choix pour ne pas offenser les joueurs musulmans, qui ne boivent pas d'alcool mais aussi certains joueurs, qui n'ont pas encore fêté leurs 18 ans, l'âge légal de consommation d'alcool au moment du sacre.



En Angleterre, la tradition de cette compétition, fondée en 1871 et doyenne des compétitions de football dans le monde, voulait que le vainqueur reçoive dans son vestiaire une caisse de champagne. Un cadeau qui permettait aux lauréats de fêter dans les bulles et de manière spectaculaire leur titre, comme ce fut le cas pour le club londonien de Chelsea, dernier vainqueur de la FA Cup l'an dernier.

En 2012 déjà, la Premier League avait pris une mesure similaire en cessant d'attribuer une bouteille de champagne au joueur désigné "homme du match" après que des footballeurs musulmans n'ont pas souhaité recevoir la récompense.