publié le 28/04/2016 à 23:10

Après la Ligue des champions, l'Europa League retrouvait ses droits jeudi 28 avril. Pour le compte des demis-finales allers de la compétition, Villarreal accueillait Liverpool et le double tenant du titre, Séville, se déplaçait sur la pelouse du Shakhtar Donestk. Les Reds se sont inclinés au bout du temps additionnel face au Sous-Marin jaune, sur un but de Adrian Lopez, au terme d'un match ennuyeux, où les deux équipes ont néanmoins touché le poteau.



Si les deux équipes gardent la même mentalité et se montrent un peu plus précises, on pourrait voir du spectacle au match retour. Certes, les occasions les plus nettes ont tardé à venir jeudi soir. Mais ce n'est pas par frilosité, plutôt par excès de générosité. Intenses et verticales, les deux équipes ont imprimé un rythme élevé, entre pressing permanent et transitions rapides. Mais cela a aussi occasionné beaucoup de déchet dans les passes et dans le dernier geste.



Séville, de son coté, est allé décrocher un nul précieux en Ukraine, sur la pelouse de Donetsk. Malgré l'ouverture du score précoce des Andalous, par l'intermédiaire de Vitolo, les Ukrainiens ont vite égalisé, puis mené au score. C'est finalement l'homme en forme des Sévillans, le Francais Kévin Gameiro, qui pu remettre les deux formations à égalité à un peu moins de dix minute de la fin sur penalty. C'est son 6e but en Europa League cette saison, le 21e toutes compétitions confonfudues.

Les Andalous ont pourtant souffert en première période, mais ils gardent intactes leurs chances de remporter pour la troisième fois d'affilée la C3, une première dans l'histoire de la compétition. Les matches retour auront lieu le jeudi 5 mai à 21h05.