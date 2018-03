et AFP

publié le 28/04/2016 à 20:19

Un avion de la compagnie Ryanair, avec à son bord 180 passagers, a dû être dérouté vers l'aéroport de Limoges-Bellegarde (Haute-Vienne) ce jeudi 28 avril. C'est le commandant de bord du Boeing 737 de la compagnie Ryanair qui a décidé de se dérouter sur l'aéroport de Limoges, en raison de la présence deux ressortissants britanniques ivres qui se bagarraient à bord et mettaient en danger la sécurité des autres passagers, a-t-on appris auprès de la police.



Les deux ressortissants britanniques se rendaient vraisemblablement à un match d'Europa League qui doit opposer ce soir le club anglais de Liverpool au club espagnol de Villareal. "Particulièrement excités et alcoolisés", ils ont toutefois pu être maîtrisés sans heurt, a indiqué la police.

When u have to land in France to get 2 bad inbred Salford bellends off the plane!!!! ¿ Absolute STATE of them #nearlygotchokedtodeath Une photo publiée par Paul Robbo (@_robbo_paul) le 28 Avril 2016 à 2h10 PDT

Les deux bagarreurs ont été conduits au commissariat central de Limoges où ils se trouvaient toujours jeudi midi, en cellule de dégrisement. "Ils viennent juste d'être placés en dégrisement, et entre leur état d'ébriété et la barrière de la langue, c'est compliqué pour l'heure d'être affirmatif sur les raisons précises de leur déplacement en Espagne et de leur bagarre", a expliqué l'état-major de la sûreté départementale.

Les deux hommes "seront entendus plus tard dans la journée, quand un interprète anglophone sera présent", a-t-on ajouté. Le Boeing 737, qui transportait un peu plus de 180 passagers, a quant à lui a pu reprendre son vol vers Alicante et a quitté l'aéroport de Limoges-Bellegarde vers 11h30.