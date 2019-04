publié le 18/04/2019 à 20:00

Vainqueur 2-0 face à Naples lors de la manche aller à l'Emirates Stadium de Londres, Arsenal espère ne pas trébucher dans le volcanique stade San Paolo de Naples. En difficulté loin de Londres, avec des revers notamment à Borisov et Rennes, les Gunners s'étaient fixé pour mission de frapper fort à l'aller, histoire de ne pas trembler sur les bords de la Méditerranée. L'objectif a certes été rempli face à une équipe fébrile mais le second round s'annonce plus délicat à Naples, où les supporters locaux mettront le feu.



Le concurrent direct d'Arsenal en championnat pour la prochaine Ligue des champions, Chelsea, reçoit de son côté l'invité surprise des quarts de finale, le Slavia Prague. En République tchèque, les Blues ont eu beaucoup de mal à se défaire de leurs adversaires, ne prenant le dessus qu'après les entrées en jeu d'Eden Hazard et N'Golo Kanté, et grâce à une tête victorieuse de Marcos Alonso en toute fin de match (86e).

Dans les autres rencontres, l'Eintract Francfort de Luka Jovic, 8 buts en Ligue Europa, va devoir batailler pour renverser le Benfica qui a acquis un net avantage à Lisbonne (4-2) grâce notamment au jeune Joao Félix, à peine 20 ans. Dans le choc 100% espagnol, Valence part avec une bonne longueur d'avance face à Villarreal (3-1 à l'aller). Les partenaires de Gonçalo Guedes ont en plus l'avantage de jouer à domicile.

Europa League : résultats et programme

Quarts de finale :



Matches aller jeudi 11 avril à 21h :

Arsenal - Naples : 2-0

Villarreal - Valence : 1-3

Benfica - Francfort : 4-2

Slavia Prague - Chelsea : 0-1



Matches aller jeudi 18 avril à 21h :

Naples - Arsenal

Valence - Villareal

Francfort - Benfica

Chelsea - Slavia Prague



Demi-finales les jeudi 2 (aller) et 9 mai (retour) :



Vainqueur Arsenal - Naples contre vainqueur Villarreal - Valence

Vainqueur Benfica - Francfort contre vainqueur Slavia Prague - Chelsea



Finale le mercredi 29 mai à Bakou (Azerbaïdjan)