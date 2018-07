publié le 30/06/2016 à 21:15

La France a jusqu'au dimanche 3 juillet pour préparer son quart contre l'Islande afin d'éviter l'humiliation qu'ont subie les Anglais. Le sélectionneur Didier Deschamps et les Bleus connaissent les défis qui les attendent : gérer leur statut de favori, ne pas paniquer en défense, offrir les manettes en attaque au duo Griezmann-Giroud et retrouver le vrai Pogba.



Les Islandais, eux, se plaisent à mettre la pression aux Français : "Le monde ne s'arrêtera pas de tourner si l'on ne bat pas la France, ce que nous voulons évidemment faire. C'est donc un énorme plus pour nous", a souligné le co-sélectionneur Heimir Hallgrimsson, dentiste de profession.

Depuis la victoire surprise de l'Islande face à l'Angleterre, les internautes s'intéressent de plus en plus à cette équipe. Un site internet vous permet de connaître votre nom en islandais. Tous les noms des footballers islandais se terminent par "son", ce qui signifie "fils de…". Pour dire "fille de", c'est "dottir". Dans la première case, il faut mettre votre prénom. Dans la deuxième, celui de votre père. Et ensuite, il faut sélectionner votre sexe.

Une fois n'est pas coutume, Will Grigg fait encore l'actualité sur les réseaux sociaux et tout ceci sans avoir joué une seule minute lors de l'Euro 2016. Le joueur nord-irlandais fait l'objet d'une pétition qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Les supporters d'Hambourg, en Allemagne, se mobilisent pour que le meilleur buteur de la dernière D3 anglaise rejoigne leur équipe. La pétition a été créée il y a trois jours et a déjà recueilli plus de 8.000 signatures.





Antoine Griezmann a posté sur Instagram une très courte vidéo où il s'amuse avec les filtres Snapchat. C'est une application qui propose une multitude de filtres pour se déguiser et prendre des photos. Le footballeur a choisi d'apparaître sous les traits de Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, joué par Johnny Depp.

I'm Jack Sparrow ¿¿¿ Une vidéo publiée par Antoine Griezmann (@antogriezmann) le 29 Juin 2016 à 7h23 PDT